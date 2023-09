Los smartphones que más se venden en Madrid

¿Te has preguntado alguna vez cuáles son los smartphones que más se venden en Madrid? Si eres un aficionado a la tecnología o simplemente quieres estar al día de las últimas novedades, te interesa conocer este ranking. En este artículo, te presentamos los 10 modelos de smartphones que más éxito tienen entre los madrileños, según los datos de ventas del primer semestre de 2023. Además, te contamos sus principales características, ventajas y desventajas, para que puedas elegir el que mejor se adapte a tus necesidades y presupuesto.

Xiaomi Mi 11 Ultra

El Xiaomi Mi 11 Ultra es el buque insignia de la marca china, que compite con los grandes fabricantes por ofrecer un smartphone de gama alta con unas prestaciones impresionantes. Cuenta con una pantalla AMOLED de 6,81 pulgadas con resolución QHD+ y una tasa de refresco de 120 Hz, lo que garantiza una excelente calidad de imagen y fluidez. Su procesador es el potente Snapdragon 888, acompañado de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Su batería es de 5.000 mAh y soporta carga rápida e inalámbrica. Pero lo más destacado de este smartphone es su apartado fotográfico, ya que dispone de una cámara trasera de 50 megapíxeles con zoom óptico de 5x y una cámara frontal de 20 megapíxeles. Además, tiene una pequeña pantalla secundaria en la parte trasera, que sirve para ver las notificaciones o para hacer selfies con la cámara principal. El Xiaomi Mi 11 Ultra se vende por unos 1.200 euros en Madrid, lo que lo convierte en uno de los smartphones más caros del mercado.

Samsung Galaxy S21

El Samsung Galaxy S21 es el modelo más básico de la serie S21 de la marca surcoreana, pero no por ello deja de ser un smartphone de gran calidad. Tiene una pantalla Dynamic AMOLED de 6,2 pulgadas con resolución Full HD+ y una tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz. Su procesador es el Exynos 2100, fabricado por la propia Samsung, que ofrece un buen rendimiento y un bajo consumo energético. Tiene 8 GB de RAM y 128 o 256 GB de almacenamiento interno. Su batería es de 4.000 mAh y admite carga rápida e inalámbrica. En cuanto a las cámaras, tiene una trasera de 64 megapíxeles con zoom híbrido de 3x y una frontal de 10 megapíxeles. El Samsung Galaxy S21 tiene un diseño elegante y está disponible en varios colores. Su precio ronda los 850 euros en Madrid.

iPhone 12

El iPhone 12 es el smartphone más vendido de Apple en Madrid, ya que ofrece un equilibrio perfecto entre calidad y precio. Tiene una pantalla OLED de 6,1 pulgadas con resolución Full HD+ y una tasa de refresco de 60 Hz. Su procesador es el A14 Bionic, el más avanzado de la compañía, que garantiza un funcionamiento fluido y rápido. Tiene 4 GB de RAM y 64, 128 o 256 GB de almacenamiento interno. Su batería es de 2.815 mAh y soporta carga rápida e inalámbrica. Su cámara trasera es de 12 megapíxeles con zoom digital de 5x y su cámara frontal es también de 12 megapíxeles. El iPhone 12 tiene un diseño minimalista y está fabricado con materiales resistentes como el aluminio y el cristal. Su precio parte de los 900 euros en Madrid.

