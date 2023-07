Recorrido turístico por Boynton Beach , Florida, con opciones de alojamiento

Boynton Beach, Florida, es un destino turístico ideal para quienes buscan disfrutar de la naturaleza, la cultura y la gastronomía de esta región. En este artículo, te presentamos un recorrido turístico por Boynton Beach, con opciones de alojamiento para todos los gustos y presupuestos.

Lo primero que debes hacer al llegar a Boynton Beach es visitar el Oceanfront Park, una playa de arena blanca y aguas cristalinas, donde podrás relajarte, nadar, practicar deportes acuáticos o simplemente admirar el paisaje. El Oceanfront Park cuenta con instalaciones como baños, duchas, alquiler de sombrillas y sillas, y un parque infantil. Además, está cerca de restaurantes y tiendas, por lo que no tendrás que preocuparte por nada.

Si te gusta la historia y la cultura, no puedes perderte el Schoolhouse Children’s Museum and Learning Center, un museo interactivo que recrea una escuela del siglo XX, donde los niños pueden aprender sobre la vida y las costumbres de esa época. El museo también ofrece talleres, exposiciones y eventos especiales para toda la familia.

Otro lugar que vale la pena visitar es el Arthur R. Marshall Loxahatchee National Wildlife Refuge, un refugio de vida silvestre que alberga una gran variedad de especies animales y vegetales. Aquí podrás observar aves, caimanes, tortugas, nutrias y más, mientras recorres los senderos o realizas un paseo en bote o kayak por los pantanos. El refugio también ofrece programas educativos y de voluntariado para los amantes de la naturaleza.

Después de un día lleno de aventuras, nada mejor que descansar en un alojamiento cómodo y acogedor. Boynton Beach ofrece opciones para todos los gustos y presupuestos, desde hoteles de lujo hasta casas de alquiler. Algunas de las opciones más populares son:

– The Inn at Boynton Beach: un hotel moderno y elegante, con habitaciones amplias y equipadas con wifi, televisión por cable, microondas y nevera. El hotel también cuenta con piscina al aire libre, gimnasio, centro de negocios y desayuno continental gratuito. Está ubicado cerca del centro comercial Boynton Beach Mall y del Oceanfront Park.

– Sun Dek Beach House: una casa de playa con encanto, con habitaciones decoradas con estilo tropical y equipadas con wifi, televisión por cable, cocina y balcón. La casa también ofrece acceso directo a la playa, piscina climatizada, zona de barbacoa y lavandería. Está situada frente al mar, cerca de restaurantes y tiendas.

– Hampton Inn & Suites Boynton Beach: un hotel familiar y acogedor, con habitaciones cómodas y equipadas con wifi, televisión por cable, cafetera y escritorio. El hotel también dispone de piscina al aire libre, gimnasio, centro de negocios y desayuno caliente gratuito. Está localizado cerca del Schoolhouse Children’s Museum and Learning Center y del Arthur R. Marshall Loxahatchee National Wildlife Refuge.

Como ves, Boynton Beach tiene mucho que ofrecer a sus visitantes. No esperes más y reserva tu viaje a este maravilloso destino turístico.

Recorrido turístico por Boynton Beach , Florida, con opciones de alojamiento was last modified: by