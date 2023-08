Recorrido turístico por Port Chester, New York con opciones de alojamiento

Port Chester es una pequeña ciudad ubicada en el condado de Westchester, en el estado de Nueva York. Es un destino ideal para los amantes de la cultura, la gastronomía y la naturaleza, ya que ofrece una gran variedad de atracciones y actividades para todos los gustos. En este artículo, te proponemos un recorrido turístico por Port Chester, con opciones de alojamiento para que disfrutes de tu estancia.

Lo primero que debes hacer al llegar a Port Chester es visitar su centro histórico, donde podrás admirar la arquitectura colonial y victoriana de sus edificios, así como el ayuntamiento, la biblioteca pública y la iglesia presbiteriana. También puedes pasear por el parque Lyon, donde se encuentra el monumento a los veteranos de guerra y el famoso reloj de cuatro caras. Si te interesa la historia local, no te pierdas el museo Port Chester Historical Society, que alberga una colección de objetos, fotografías y documentos relacionados con el pasado de la ciudad.

Una de las principales atracciones de Port Chester es su escena musical, que se concentra en el Capitol Theatre, un teatro histórico que ha acogido a artistas como Bob Dylan, The Rolling Stones, David Bowie y Phish. El Capitol Theatre ofrece una programación variada de conciertos, espectáculos y eventos culturales durante todo el año. Puedes consultar la cartelera en su página web y comprar tus entradas con anticipación. Si quieres disfrutar de una noche de música en vivo, también puedes visitar alguno de los bares y pubs que hay en la zona, como Garcia’s, The Clydesdale Pub o The Rye House.

Otro aspecto que destaca de Port Chester es su gastronomía, que refleja la diversidad cultural de sus habitantes. Aquí podrás degustar platos típicos de diferentes países y regiones del mundo, como la cocina mexicana, peruana, italiana, china, india y mediterránea. Algunos de los restaurantes más populares son Bartaco, Sonora, Tarry Lodge, Kneaded Bread y Q Authentic Barbecue. Si prefieres algo más informal, puedes optar por una pizza al estilo neoyorquino en Coals o una hamburguesa gourmet en Nessa.

Para los amantes de la naturaleza, Port Chester ofrece varias opciones para practicar actividades al aire libre. Puedes hacer una caminata por el sendero del río Byram, que recorre el borde del agua y ofrece vistas panorámicas del paisaje. También puedes visitar el parque Crawford, que cuenta con 36 acres de terreno verde, un estanque, un jardín comunitario y un centro cultural. Si te gusta el golf, puedes jugar una partida en el campo Doral Arrowwood o en el club Westchester Country Club.

Si buscas alojamiento en Port Chester, tienes varias opciones para elegir según tu presupuesto y preferencias. Una opción económica es el hotel Hilton Westchester, que ofrece habitaciones cómodas y modernas con wifi gratuito, piscina cubierta y gimnasio. Otra opción más lujosa es el hotel Doral Arrowwood Resort and Conference Center, que cuenta con habitaciones amplias y elegantes con balcón privado, spa, campo de golf y restaurante. Si prefieres un ambiente más acogedor y familiar, puedes alojarte en alguna de las casas o apartamentos disponibles en Airbnb.

Como ves, Port Chester es una ciudad que tiene mucho que ofrecer a sus visitantes. Esperamos que este recorrido turístico por Port Chester te haya servido de inspiración para planificar tu próximo viaje. ¡No te arrepentirás!

Recorrido turístico por Port Chester, New York con opciones de alojamiento was last modified: by