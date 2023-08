Recorrido turístico por Jamestown, New York con opciones de alojamiento

Jamestown es una ciudad ubicada en el condado de Chautauqua, en el estado de Nueva York, Estados Unidos. Es conocida por ser el lugar de nacimiento de la famosa comediante Lucille Ball, así como por su rica historia y cultura. En este artículo, te presentamos algunas de las atracciones turísticas que puedes visitar en Jamestown, así como algunas opciones de alojamiento para tu estadía.

El Museo Nacional de la Comedia

Si eres fanático del humor y la risa, no puedes dejar de visitar el Museo Nacional de la Comedia, que abrió sus puertas en 2017. Este museo está dedicado a celebrar el legado de los grandes comediantes y humoristas de todos los tiempos, desde Charlie Chaplin hasta Tina Fey. Aquí podrás ver exposiciones interactivas, objetos personales, videos y fotografías de los artistas que han hecho reír al mundo. Además, podrás disfrutar de espectáculos en vivo, talleres y eventos especiales. El museo está ubicado en el centro de Jamestown, en un edificio histórico que fue restaurado para albergar esta atracción.

El Centro Lucille Ball Desi Arnaz

Otra parada obligatoria para los amantes de la comedia es el Centro Lucille Ball Desi Arnaz, que rinde homenaje a la vida y obra de la pareja más famosa de la televisión estadounidense. Aquí podrás conocer más sobre la historia de Lucille Ball y Desi Arnaz, los protagonistas de la serie «I Love Lucy», que se emitió entre 1951 y 1957. Podrás ver objetos originales, vestuarios, escenarios y memorabilia de la serie, así como aprender sobre el impacto que tuvo en la cultura popular. El centro también ofrece tours guiados por los lugares relacionados con Lucille Ball en Jamestown, como su casa natal, su tumba y su estatua.

El Parque Estatal Allegany:

Si prefieres el contacto con la naturaleza, te recomendamos visitar el Parque Estatal Allegany, que se encuentra a unos 30 minutos en coche de Jamestown. Este parque es el más grande del estado de Nueva York, con más de 65 mil acres de bosques, lagos, ríos y montañas. Aquí podrás practicar diversas actividades al aire libre, como senderismo, ciclismo, pesca, kayak, esquí y camping. El parque también cuenta con un centro de visitantes, un museo natural y un zoológico.

Opciones de alojamiento:

Jamestown ofrece una variedad de opciones de alojamiento para todos los gustos y presupuestos. Puedes elegir entre hoteles, moteles, bed and breakfasts, casas rurales y campings. Algunas de las opciones más populares son:

El Hotel Jamestown: Este hotel es el más antiguo y elegante de la ciudad, fundado en 1888. Cuenta con habitaciones cómodas y espaciosas, equipadas con wifi gratuito, televisión por cable y cafetera. El hotel también ofrece un restaurante, un bar, una piscina cubierta y un gimnasio.

El DoubleTree by Hilton Jamestown: Este hotel es una opción moderna y confortable, ubicado en el centro de la ciudad. Ofrece habitaciones con aire acondicionado, wifi gratuito, televisión por cable y nevera. El hotel también dispone de un restaurante, un bar, una piscina cubierta y un centro de negocios.

El Chautauqua Harbor Hotel: Este hotel es una opción lujosa y sofisticada, situado a orillas del lago Chautauqua. Tiene habitaciones con vistas al lago o al jardín, equipadas con wifi gratuito, televisión por cable y minibar. El hotel también cuenta con un restaurante, un bar, una piscina al aire libre y un spa.

Recorrido turístico por Jamestown, New York con opciones de alojamiento was last modified: by