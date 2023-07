Recorrido turístico por Harrison, New York con opciones de alojamiento

¿Estás planeando visitar Harrison, New York, y quieres saber qué hacer y dónde alojarte? En este artículo te presentamos un recorrido turístico por esta encantadora ciudad, con opciones de alojamiento para todos los gustos y presupuestos.

Harrison es una ciudad ubicada en el condado de Westchester, a unos 35 kilómetros al norte de Manhattan. Tiene una población de unos 28.000 habitantes y una rica historia que se remonta al siglo XVII. Entre sus atractivos se encuentran el parque Silver Lake, el museo Jay Heritage Center, el campo de golf Westchester Country Club y el centro comercial The Platinum Mile.

Si quieres disfrutar de la naturaleza, puedes visitar el parque Silver Lake, que cuenta con un lago, senderos, áreas de picnic y un parque infantil. También puedes hacer una caminata por el sendero Halstead Trailway, que recorre unos 5 kilómetros a lo largo del río Mamaroneck. Otra opción es el parque Rye Marshlands Conservancy, que tiene más de 70 hectáreas de humedales, bosques y prados.

Si te interesa la historia, puedes visitar el museo Jay Heritage Center, que ocupa la antigua residencia de John Jay, uno de los padres fundadores de Estados Unidos y primer presidente de la Corte Suprema. El museo ofrece visitas guiadas por la casa histórica y los jardines, así como exposiciones y eventos culturales. También puedes conocer el Harrison Remembers Monument, que rinde homenaje a los veteranos de guerra de la ciudad.

Si te gusta el golf, puedes jugar en el Westchester Country Club, que tiene dos campos de 18 hoyos diseñados por Walter Travis y A.W. Tillinghast. El club también tiene un hotel, un restaurante y una piscina. Otra opción es el Willow Ridge Country Club, que tiene un campo de 18 hoyos diseñado por Donald Ross y un club house con vistas al valle.

Si quieres ir de compras, puedes visitar el centro comercial The Platinum Mile, que tiene más de 100 tiendas y restaurantes de lujo. También puedes ir al centro de Harrison, donde encontrarás tiendas locales, cafeterías y galerías de arte.

En cuanto al alojamiento, Harrison tiene opciones para todos los gustos y presupuestos. Si buscas un hotel de lujo, puedes alojarte en el Renaissance Westchester Hotel, que tiene habitaciones elegantes, un gimnasio, una piscina cubierta y un restaurante. Si prefieres un hotel más económico, puedes optar por el Hyatt House White Plains, que tiene suites con cocina, un desayuno gratuito y una piscina al aire libre. Si quieres una experiencia más hogareña, puedes alquilar una casa o un apartamento a través de Airbnb o Vrbo.

Como ves, Harrison es una ciudad que tiene mucho que ofrecer a los visitantes. Esperamos que este recorrido turístico te haya inspirado a planear tu viaje y a disfrutar de todo lo que Harrison tiene para ti.

