Recorrido turístico por Cape Coral, Florida, con opciones de alojamiento

Cape Coral es una ciudad ubicada en el suroeste de Florida, conocida por sus más de 640 km de canales navegables, sus playas de arena blanca y su clima cálido durante todo el año. Si estás buscando un destino turístico que combine naturaleza, cultura y diversión, Cape Coral puede ser una excelente opción para ti.

En este artículo te presentamos algunas de las principales atracciones que puedes visitar en Cape Coral, así como algunas opciones de alojamiento que se adaptan a diferentes presupuestos y preferencias.

Qué ver y hacer en Cape Coral

– Parque Ecológico Four Mile Cove: Este parque es uno de los mayores humedales preservados de la zona, donde podrás observar una gran variedad de aves, reptiles y plantas. Puedes recorrer el parque a pie por un sendero elevado de madera o alquilar un kayak para navegar por los canales. El parque también cuenta con un centro de visitantes donde podrás aprender más sobre la historia y la ecología del lugar.

– Museo Histórico de Cape Coral: Si quieres conocer más sobre el origen y el desarrollo de la ciudad, puedes visitar este museo que alberga una colección de objetos, fotografías y documentos que narran la historia de Cape Coral desde sus inicios como una comunidad planificada hasta la actualidad. El museo también ofrece visitas guiadas y eventos especiales durante todo el año.

– Sun Splash Family Waterpark: Si viajas con niños o simplemente quieres refrescarte y divertirte, este parque acuático es una opción ideal. Cuenta con más de 14 atracciones acuáticas, entre las que se incluyen toboganes, piscinas, ríos artificiales y zonas infantiles. El parque también ofrece servicios como alquiler de cabañas, restaurantes y tiendas.

– Playas: Cape Coral tiene acceso a algunas de las mejores playas del Golfo de México, como Fort Myers Beach, Sanibel Island y Captiva Island. Estas playas son ideales para practicar deportes acuáticos, tomar el sol, nadar o coleccionar conchas. También podrás disfrutar de hermosos atardeceres y avistar delfines y manatíes.

– Vida nocturna: Cape Coral tiene una amplia oferta de bares, restaurantes y clubes donde podrás pasar una noche divertida y animada. Algunos de los lugares más populares son Dixie Roadhouse, un bar temático de estilo country; Nevermind Awesome Bar & Eatery, un restaurante que sirve comida gourmet y cócteles originales; y BackStreets Sports Bar, un bar deportivo con música en vivo y juegos.

Dónde alojarse en Cape Coral

– The Westin Cape Coral Resort at Marina Village: Este hotel de cuatro estrellas ofrece habitaciones amplias y elegantes con vistas al río Caloosahatchee o al puerto deportivo. El hotel cuenta con tres piscinas al aire libre, un spa, un gimnasio y varios restaurantes. También ofrece actividades como alquiler de bicicletas, pesca y paseos en bote.

– Hampton Inn & Suites Cape Coral/Fort Myers Area: Este hotel de tres estrellas ofrece habitaciones cómodas y modernas con wifi gratuito, nevera y microondas. El hotel cuenta con una piscina al aire libre, un gimnasio y un desayuno continental gratuito. También ofrece servicio de traslado gratuito a las playas cercanas.

– Hideaway Waterfront Resort & Hotel: Este hotel de dos estrellas ofrece habitaciones sencillas y acogedoras con balcón o patio privado. El hotel cuenta con una piscina al aire libre, una zona de barbacoa y un muelle privado. También ofrece alquiler de kayaks y bicicletas.

