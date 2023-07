Recorrido turístico por Clearwater, Florida, con opciones de alojamiento

¿Está buscando un destino de vacaciones que combine la belleza natural, la cultura, la historia y la diversión? Entonces no busque más que Clearwater, Florida, una ciudad costera situada en la bahía de Tampa, en el golfo de México. Clearwater ofrece una variedad de atracciones y actividades para todos los gustos y edades, desde playas de arena blanca hasta museos, parques y festivales. En este artículo, le presentaremos un recorrido turístico por Clearwater, Florida, con opciones de alojamiento para que pueda planificar su viaje perfecto.

Lo primero que hay que hacer al llegar a Clearwater es disfrutar de sus famosas playas, consideradas algunas de las mejores del país. Podrá relajarse bajo el sol, nadar en el agua cristalina, practicar deportes acuáticos como surf, kayak o paddle board, o simplemente pasear por el paseo marítimo y admirar el paisaje. Si le gustan los animales marinos, no se pierda la oportunidad de visitar el Clearwater Marine Aquarium, donde podrá ver a Winter, el delfín protagonista de la película Dolphin Tale, así como a otros animales rescatados y rehabilitados. También puede tomar un crucero ecológico o una excursión de pesca para avistar delfines, manatíes y otras especies.

Clearwater también tiene mucho que ofrecer en cuanto a cultura e historia. Puede visitar el Capitol Theatre, un teatro histórico construido en 1921 que alberga espectáculos de música, comedia y teatro. O puede explorar el Heritage Village, un museo al aire libre que recrea la vida en el condado de Pinellas desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Allí podrá ver casas históricas, una escuela, una iglesia, una tienda y una estación de ferrocarril. Si le interesa el arte, no se pierda el Chihuly Collection, una impresionante exposición de obras de vidrio soplado del famoso artista Dale Chihuly.

Por último, Clearwater también es un lugar ideal para divertirse y celebrar. Puede disfrutar de la gastronomía local, basada en el pescado y el marisco fresco, en alguno de los numerosos restaurantes y bares que hay en la ciudad. O puede asistir a alguno de los eventos y festivales que se organizan durante todo el año, como el Clearwater Jazz Holiday, el Sugar Sand Festival o el Pier 60 Sunset Festival. Este último tiene lugar cada noche en el muelle 60 y ofrece música en vivo, artesanía, malabaristas y espectaculares puestas de sol.

Como puede ver, Clearwater tiene algo para todos. Si quiere disfrutar de este maravilloso destino, le recomendamos que se aloje en alguno de los hoteles que le sugerimos a continuación:

– Hilton Clearwater Beach Resort & Spa: este lujoso hotel está situado frente a la playa y cuenta con habitaciones amplias y cómodas, piscinas climatizadas, spa, gimnasio y restaurantes.

– Sheraton Sand Key Resort: este elegante hotel está ubicado en una tranquila isla privada junto a la playa y ofrece habitaciones con vistas al mar o a la bahía, piscina al aire libre, jacuzzi, tenis y golf.

– Holiday Inn Hotel & Suites Clearwater Beach: este acogedor hotel está situado cerca del centro de la ciudad y ofrece habitaciones con balcón privado, piscina climatizada con tobogán acuático, restaurante y bar.

Esperamos que este recorrido turístico por Clearwater le haya inspirado para planificar su próximo viaje. No dude en contactarnos si tiene alguna pregunta o necesita más información. ¡Le deseamos una feliz estancia en Clearwater!

