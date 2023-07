Recorrido turístico por Daytona Beach, Florida, con opciones de alojamiento

Daytona Beach es una ciudad costera ubicada en el condado de Volusia, Florida, conocida por sus playas de arena blanca, su circuito de carreras y su ambiente festivo. Si estás planeando visitar esta ciudad, te ofrecemos algunas sugerencias de lugares que no te puedes perder y opciones de alojamiento para todos los gustos y presupuestos.

Lugares que visitar en Daytona Beach

– La playa: Es el principal atractivo de la ciudad, con más de 30 kilómetros de extensión y un ancho de hasta 150 metros. La arena es fina y suave, ideal para caminar, tomar el sol o practicar deportes. Además, la playa está abierta al tráfico de vehículos en algunas zonas, lo que le da un toque único y divertido. Puedes alquilar una bicicleta, un patinete o un coche de golf para recorrerla o simplemente disfrutar del paisaje y el sonido de las olas.

– El circuito internacional de Daytona: Es el escenario de algunas de las carreras más famosas del mundo, como las 500 Millas de Daytona o las 24 Horas de Daytona. Si eres un aficionado al motor, puedes visitar el museo que alberga el circuito, donde podrás ver coches históricos, trofeos y memorabilia. También puedes hacer un recorrido por la pista o incluso conducir un coche de carreras por un precio adicional.

– El muelle y el parque de atracciones: El muelle de Daytona Beach es un icono de la ciudad, construido en 1925 y renovado varias veces. En él encontrarás restaurantes, tiendas, salas de juegos y un cine. Además, junto al muelle se encuentra el parque de atracciones Daytona Beach Boardwalk, donde podrás subir a una noria gigante, una montaña rusa o un tiovivo, entre otras atracciones.

– El museo de artes y ciencias: Es el museo más grande y completo de la zona central de Florida, con más de 30.000 objetos en exposición. El museo cuenta con varias secciones dedicadas al arte, la historia natural, la ciencia y la cultura. Destacan la galería de arte africano, el planetario, el jardín botánico y el esqueleto del gigantesco oso perezoso terrestre que habitó la región hace miles de años.

Opciones de alojamiento en Daytona Beach

– Hoteles: Hay una gran variedad de hoteles en Daytona Beach, desde los más lujosos y exclusivos hasta los más económicos y sencillos. Algunos de los hoteles más populares son el Hilton Daytona Beach Oceanfront Resort, el Hard Rock Hotel Daytona Beach, el Plaza Resort & Spa y el Daytona Beach Regency.

– Apartamentos: Si prefieres tener más espacio e independencia, puedes optar por alquilar un apartamento en Daytona Beach. Hay muchas opciones disponibles, tanto en primera línea de playa como en zonas más tranquilas. Algunos ejemplos son el Ocean Walk Resort by Wyndham Vacation Rentals, el Ocean Breeze Club by Capital Vacations y el Tropical Winds Resort Hotel.

– Campings: Si te gusta la naturaleza y la aventura, puedes alojarte en uno de los campings que hay cerca de Daytona Beach. Podrás disfrutar del aire libre, hacer barbacoas y conocer a otros viajeros. Algunos de los campings más recomendados son el International RV Park & Campground, el Nova Family Campground y el Daytona Speedway KOA.

