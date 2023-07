Recorrido turístico por Deerfield Beach , Florida, con opciones de alojamiento

Deerfield Beach es una ciudad costera ubicada en el condado de Broward, al sur de Florida. Es un destino popular para los amantes de la playa, el surf y la naturaleza. En este artículo, te presentamos un recorrido turístico por Deerfield Beach, con opciones de alojamiento para todos los gustos y presupuestos.

Lo primero que debes hacer al llegar a Deerfield Beach es visitar su famoso muelle, que se extiende por más de 300 metros sobre el océano Atlántico. Desde allí, podrás disfrutar de unas vistas espectaculares de la costa, observar a los pescadores y quizás avistar algún delfín o tortuga marina. El muelle también cuenta con una tienda de souvenirs, un restaurante y un centro de alquiler de equipos de pesca y surf.

Si quieres relajarte en la arena, puedes elegir entre varias playas públicas que ofrecen servicios como baños, duchas, sombrillas y sillas. Una de las más populares es la playa de Hillsboro, que tiene un faro histórico que data de 1907. Otra opción es la playa de Quiet Waters, que forma parte de un parque con actividades como esquí acuático, ciclismo y camping.

Para los que prefieren la naturaleza, Deerfield Beach tiene varias opciones de ecoturismo. Una de ellas es el Arboretum, un jardín botánico con más de 200 especies de árboles y plantas nativas e internacionales. Otra es el Deerfield Island Park, una isla accesible solo por barco que tiene senderos, áreas de picnic y observatorios de aves. También puedes visitar el Butterfly World, el mayor parque de mariposas del mundo, donde podrás admirar más de 20.000 ejemplares de diferentes colores y formas.

Después de un día lleno de aventuras, puedes descansar en alguno de los hoteles que ofrece Deerfield Beach. Hay opciones para todos los gustos y presupuestos, desde resorts de lujo hasta moteles económicos. Algunos de los más recomendados son:

– Wyndham Deerfield Beach Resort: este hotel de cuatro estrellas está situado frente al mar y cuenta con piscina al aire libre, gimnasio, spa y tres restaurantes. Las habitaciones son amplias y modernas, con balcón privado, wifi gratis y cafetera. El precio por noche ronda los 200 dólares.

– Embassy Suites by Hilton Deerfield Beach Resort & Spa: este hotel de tres estrellas también está ubicado frente al mar y ofrece piscina climatizada, jacuzzi, sauna y centro de negocios. Las suites son cómodas y elegantes, con sala de estar, microondas, nevera y dos televisores. El precio por noche incluye desayuno buffet y cóctel de bienvenida. Está cerca del muelle y del centro comercial.

– La Quinta Inn by Wyndham Deerfield Beach I-95 at Hillsboro E: este hotel de dos estrellas está situado cerca de la autopista I-95 y ofrece piscina al aire libre, lavandería y estacionamiento gratis. Las habitaciones son sencillas pero limpias, con wifi gratis, televisión por cable y secador de pelo. El precio por noche incluye desayuno continental. Está a poca distancia en coche de las playas y del parque Quiet Waters.

Como ves, Deerfield Beach tiene mucho que ofrecer a los turistas que buscan disfrutar del sol, el mar y la naturaleza. Si quieres conocer más sobre este destino, visita el sitio web oficial de turismo: https://www.deerfield-beach.com/31/Visitors

Recorrido turístico por Deerfield Beach , Florida, con opciones de alojamiento was last modified: by