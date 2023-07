Recorrido turístico por Deltona , Florida, con opciones de alojamiento

¿Está buscando un destino turístico que combine naturaleza, cultura y diversión? Entonces, Deltona, Florida, es el lugar ideal para usted. Deltona es una ciudad ubicada en el condado de Volusia, al noreste de Orlando. Tiene más de 100 lagos, varios parques naturales, museos, restaurantes y atracciones para toda la familia. En este artículo, le ofrecemos un recorrido turístico por Deltona, con opciones de alojamiento para que disfrute de su estadía.

Lo primero que debe hacer al llegar a Deltona es visitar el Centro de Visitantes, donde podrá obtener información sobre las actividades, eventos y servicios que ofrece la ciudad. Allí también podrá comprar souvenirs, mapas y folletos. El Centro de Visitantes está abierto de lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m. y los sábados de 10 a.m. a 4 p.m.

Uno de los principales atractivos de Deltona son sus lagos, donde podrá practicar deportes acuáticos como kayak, canotaje, pesca y natación. Algunos de los lagos más populares son el Lago Monroe, el Lago Helen y el Lago Theresa. Si prefiere disfrutar de la naturaleza en tierra firme, puede visitar el Parque Estatal Hontoon Island, donde podrá hacer senderismo, ciclismo, camping y observación de aves. Otra opción es el Parque Lyonia, donde podrá ver especies endémicas como el oso negro de Florida y el zorro gris.

Si le interesa la cultura e historia de Deltona, puede visitar el Museo de Arte Africano del Condado de Volusia, donde podrá admirar una colección de más de 200 piezas de arte africano. También puede visitar el Museo Histórico del Condado de Volusia, donde podrá conocer la historia de la región desde la época precolombina hasta la actualidad. Otra opción es el Museo del Ferrocarril del Condado de Volusia, donde podrá ver locomotoras, vagones y objetos relacionados con el transporte ferroviario.

Para divertirse en familia, puede visitar el Parque Acuático Daytona Lagoon, donde podrá disfrutar de toboganes, piscinas y juegos acuáticos. También puede visitar el Parque Temático Fun Spot America, donde podrá subirse a montañas rusas, autos chocones y otras atracciones. Otra opción es el Parque Zoológico Central Florida Zoo & Botanical Gardens, donde podrá ver más de 400 animales y plantas exóticas.

Después de un día lleno de aventuras, puede relajarse en alguno de los hoteles que ofrece Deltona. Hay opciones para todos los gustos y presupuestos, desde hoteles de lujo hasta moteles económicos. Algunos de los hoteles más recomendados son el Hampton Inn Debary/Deltona, el Travelodge by Wyndham Deltona y el Holiday Inn Express & Suites Orange City/Deltona.

Como puede ver, Deltona es una ciudad que tiene mucho que ofrecer a sus visitantes. No espere más y reserve su viaje a este maravilloso destino turístico.

Recorrido turístico por Deltona, Florida, con opciones de alojamiento was last modified: by