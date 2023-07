Recorrido turístico por Fort Lauderdale, con opciones de alojamiento

Fort Lauderdale es una ciudad costera de Florida, conocida por sus playas, canales y ambiente festivo. Si estás pensando en visitar esta ciudad, te proponemos un recorrido turístico por sus principales atracciones, así como algunas opciones de alojamiento para que disfrutes de tu estancia.

El primer día puedes empezar por el paseo marítimo de Fort Lauderdale Beach, donde podrás disfrutar de la arena blanca y el agua cristalina, así como de una gran variedad de restaurantes, bares y tiendas. También puedes alquilar una bicicleta o un patinete eléctrico para recorrer la zona con más facilidad. Si te apetece algo más tranquilo, puedes visitar el Bonnet House Museum and Gardens, una mansión histórica rodeada de jardines tropicales y arte.

El segundo día puedes dedicarlo a explorar los canales de Fort Lauderdale, que le han valido el apodo de «la Venecia de América». Puedes tomar un crucero en barco o un taxi acuático para admirar las casas de lujo y los yates que bordean las vías fluviales. También puedes visitar el Stranahan House Museum, la casa más antigua de la ciudad, que alberga una colección de objetos históricos y culturales. Por la noche, puedes disfrutar del ambiente nocturno de Las Olas Boulevard, donde encontrarás restaurantes, bares, galerías de arte y tiendas.

El tercer día puedes aprovechar para conocer algunos de los museos y parques de Fort Lauderdale. Puedes visitar el Museum of Discovery and Science, donde podrás ver exposiciones interactivas sobre ciencia, tecnología y naturaleza, así como un cine IMAX y un simulador de vuelo. También puedes visitar el NSU Art Museum, donde podrás admirar obras de arte moderno y contemporáneo. Si te gustan los animales, puedes ir al Butterfly World, el mayor parque de mariposas del mundo, o al Flamingo Gardens, un santuario de vida silvestre que alberga flamencos y otras especies.

Para alojarte en Fort Lauderdale, tienes varias opciones según tu presupuesto y preferencias. Si buscas un hotel de lujo, puedes optar por el W Fort Lauderdale, un hotel de diseño con vistas al mar, piscina en la azotea y spa. Si prefieres un hotel más económico, puedes elegir el Ocean Beach Palace Hotel and Suites, un hotel familiar con piscina al aire libre y cocina en las habitaciones. Si quieres una opción más alternativa, puedes alojarte en el The Cabanas Guesthouse and Spa, un bed and breakfast solo para hombres con jacuzzi y sauna.

