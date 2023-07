Recorrido turístico por Fort Myers , Florida, con opciones de alojamiento

Fort Myers es una ciudad ubicada en el suroeste de Florida, conocida por sus playas de arena blanca, sus campos de golf y sus atracciones culturales. Si estás planeando visitar esta hermosa ciudad, te ofrecemos algunas ideas para que disfrutes de un recorrido turístico por Fort Myers, así como opciones de alojamiento para todos los gustos y presupuestos.

Lo primero que debes hacer al llegar a Fort Myers es dirigirte al centro histórico, donde podrás admirar la arquitectura colonial y visitar el Museo Histórico de Fort Myers, que alberga una colección de objetos y documentos relacionados con la historia de la ciudad y la región. También puedes pasear por el River District, una zona renovada a orillas del río Caloosahatchee, donde encontrarás tiendas, restaurantes, galerías de arte y eventos culturales.

Otro lugar imprescindible en tu recorrido turístico por Fort Myers es el Edison and Ford Winter Estates, el complejo donde vivieron los famosos inventores Thomas Edison y Henry Ford durante sus vacaciones de invierno. Aquí podrás ver sus casas originales, sus laboratorios, sus jardines botánicos y un museo dedicado a sus inventos y logros. Además, podrás disfrutar de visitas guiadas, talleres, exposiciones y actividades para toda la familia.

Si te gusta la naturaleza, no puedes dejar de visitar el Parque Regional de los Seis Kilómetros Ciprés, una reserva natural de más de 5.000 hectáreas que alberga una gran variedad de flora y fauna. Podrás recorrer el parque a pie, en bicicleta o en kayak, y observar animales como tortugas, caimanes, aves y mamíferos. También podrás aprender sobre el ecosistema del pantano en el centro de visitantes, que cuenta con exposiciones interactivas y educativas.

Por supuesto, no puedes irte de Fort Myers sin disfrutar de sus magníficas playas, que se extienden a lo largo de más de 80 kilómetros. Algunas de las más populares son Fort Myers Beach, Sanibel Island y Captiva Island, donde podrás practicar deportes acuáticos, tomar el sol, nadar o coleccionar conchas marinas. También podrás visitar el Parque Estatal Lovers Key, una isla paradisíaca ideal para el romance o el relax.

Después de un día lleno de aventuras, nada mejor que descansar en un alojamiento cómodo y acogedor. Fort Myers ofrece una amplia gama de opciones para todos los gustos y presupuestos, desde hoteles de lujo hasta casas vacacionales, pasando por moteles, hostales y campings. Algunas de las opciones más recomendadas son:

– Luminary Hotel & Co.: Este hotel de cuatro estrellas se encuentra en el corazón del River District, y ofrece habitaciones elegantes y modernas con vistas al río o a la ciudad. También cuenta con un restaurante, un bar en la azotea, una piscina al aire libre y un spa.

– Best Western Fort Myers Waterfront: Este hotel de tres estrellas se encuentra frente al río Caloosahatchee, y ofrece habitaciones amplias y confortables con balcón privado. También cuenta con un restaurante, una piscina al aire libre y un gimnasio.

– The Hibiscus House Bed and Breakfast: Este bed and breakfast se encuentra en una casa histórica rodeada de jardines tropicales, y ofrece habitaciones acogedoras y decoradas con encanto. También cuenta con un salón común, una terraza y un desayuno casero.

– Gulf Breeze Cottages: Estos cottages se encuentran en la isla de Sanibel, a pocos pasos de la playa, y ofrecen alojamientos independientes con cocina equipada, sala de estar y porche. También cuentan con acceso a una zona de barbacoa y a bicicletas gratuitas.

– Red Coconut RV Resort: Este resort se encuentra en la playa de Fort Myers Beach, y ofrece parcelas para autocaravanas con conexión eléctrica, agua y alcantarillado. También cuenta con una piscina al aire libre, una lavandería y una tienda.

Esperamos que este recorrido turístico por Fort Myers te haya inspirado para planificar tu próximo viaje a esta maravillosa ciudad. ¡Buen viaje!

