Recorrido turístico por North Miami, Florida, con opciones de alojamiento

North Miami es una ciudad vibrante y diversa que ofrece muchas atracciones para los visitantes. Desde sus playas de arena blanca hasta sus museos de arte y cultura, pasando por sus restaurantes y tiendas, hay algo para todos los gustos y presupuestos. En este artículo, te presentamos algunas de las mejores cosas que hacer y ver en North Miami, así como algunas opciones de alojamiento que puedes considerar para tu estancia.

Qué hacer y ver en North Miami

– Disfruta del sol y el mar en la playa de North Miami. Esta playa pública tiene más de 2 kilómetros de extensión y cuenta con servicios como baños, duchas, sombrillas y sillas de alquiler, salvavidas y aparcamiento. Es un lugar ideal para relajarse, nadar, practicar deportes acuáticos o simplemente contemplar el paisaje.

– Visita el Museo de Arte Contemporáneo (MOCA) de North Miami. Este museo alberga una colección permanente de más de 600 obras de artistas locales e internacionales, así como exposiciones temporales de vanguardia. El MOCA también organiza eventos culturales como conciertos, conferencias, talleres y programas educativos para el público.

– Explora el Parque Natural Oleta River State Park. Este parque es el más grande de Florida y ofrece una variedad de actividades al aire libre como senderismo, ciclismo, kayak, pesca o picnic. El parque también tiene una playa tranquila, un centro de visitantes y cabañas para alquilar.

– Descubre la historia y el patrimonio de North Miami en el Museo Histórico Arch Creek. Este museo se encuentra en el sitio de un antiguo asentamiento indígena y muestra objetos y fotografías que ilustran la evolución de la ciudad desde sus orígenes hasta la actualidad. El museo también ofrece visitas guiadas y eventos especiales.

– Degusta la gastronomía local e internacional en los restaurantes de North Miami. La ciudad tiene una amplia oferta culinaria que refleja su diversidad cultural. Puedes encontrar desde platos típicos de la cocina cubana, haitiana o caribeña hasta especialidades italianas, francesas o asiáticas. Algunos de los restaurantes más populares son Café Crème, Loba, Sushi Lucy o The Licking.

Opciones de alojamiento en North Miami

Si buscas un lugar donde alojarte en North Miami, tienes varias opciones según tu preferencia y tu presupuesto. Aquí te sugerimos algunas de ellas:

– Best Western Plus Windsor Inn. Este hotel de 3 estrellas está situado cerca del centro comercial Biscayne Plaza y ofrece habitaciones cómodas y modernas con wifi gratis, televisión por cable, microondas y nevera. El hotel también tiene piscina al aire libre, gimnasio, restaurante y aparcamiento gratuito.

– The Lofts on the Park. Este alojamiento es una opción ideal para los viajeros que buscan más espacio e independencia. Se trata de apartamentos totalmente equipados con cocina, sala de estar, comedor, balcón y lavadora. El alojamiento también cuenta con piscina al aire libre, jardín y aparcamiento gratuito.

– Sun and Surf Inn. Este motel de 2 estrellas está ubicado cerca de la playa de North Miami y ofrece habitaciones sencillas y limpias con wifi gratis, aire acondicionado, nevera y microondas. El motel también tiene recepción 24 horas y aparcamiento gratuito.

Esperamos que este artículo te haya servido de inspiración para planificar tu viaje a North Miami. Recuerda que puedes reservar tu alojamiento a través de nuestra página web o llamando a nuestro número de teléfono. ¡Te esperamos!