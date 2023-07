Recorrido turístico por Homestead , Florida, con opciones de alojamiento

Homestead es una ciudad ubicada en el condado de Miami-Dade, en el estado de Florida, Estados Unidos. Es conocida por su proximidad al Parque Nacional Everglades y al Parque Nacional Biscayne, así como por su rica historia agrícola y cultural. En este artículo, te ofrecemos un recorrido turístico por Homestead, con opciones de alojamiento para que disfrutes de tu estancia.

Lo primero que debes hacer al llegar a Homestead es visitar el Centro de Visitantes de la ciudad, donde podrás obtener información sobre las atracciones locales, los eventos, los mapas y los folletos. Allí también podrás comprar entradas para el Coral Castle Museum, una impresionante obra de arte creada por un solo hombre con más de 1.000 toneladas de coral. El museo está abierto todos los días de 8 a.m. a 6 p.m. y la entrada cuesta $18 para adultos y $8 para niños.

Otra parada obligatoria en Homestead es el Fruit and Spice Park, un jardín botánico de 14 hectáreas que alberga más de 500 variedades de frutas, verduras, especias y hierbas de todo el mundo. Podrás degustar algunas de las frutas exóticas que crecen en el parque, como el mamey, la guanábana, el lichi o el caimito. El parque ofrece visitas guiadas todos los días a las 11 a.m., 1:30 p.m. y 3 p.m., y la entrada cuesta $10 para adultos y $3 para niños.

Si te gusta la naturaleza y la aventura, no puedes perderte el Parque Nacional Everglades, el hábitat subtropical más grande de Estados Unidos y hogar de una gran diversidad de flora y fauna. Podrás explorar el parque en bicicleta, kayak, canoa o bote de aire, y observar animales como caimanes, cocodrilos, flamencos, garzas o panteras. El parque tiene tres entradas principales: la del este, cerca de Homestead, la del oeste, cerca de Naples, y la del norte, cerca de Miami. El horario del parque varía según la temporada y la entrada cuesta $30 por vehículo o $15 por persona.

Otro parque nacional que vale la pena visitar es el Parque Nacional Biscayne, que protege una parte de la bahía de Biscayne y su ecosistema marino. Podrás practicar actividades como buceo, snorkel, pesca o navegación, y admirar los arrecifes de coral, las praderas marinas y las islas tropicales que forman parte del parque. El parque tiene un centro de visitantes en Homestead, donde podrás obtener información y alquilar equipos. El horario del centro es de 9 a.m. a 5 p.m. todos los días y la entrada al parque es gratuita.

Después de un día lleno de emociones, nada mejor que descansar en un alojamiento cómodo y acogedor. Homestead ofrece una variedad de opciones para todos los gustos y presupuestos, desde hoteles y moteles hasta casas rurales y campings. Algunas de las opciones más populares son:

– Hampton Inn & Suites Miami-South/Homestead: un hotel moderno y confortable con piscina al aire libre, gimnasio, desayuno gratuito y wifi gratis. Las habitaciones cuentan con microondas, nevera, cafetera y televisión por cable. El precio por noche ronda los $120.

– The Inn of Homestead: un hotel histórico y familiar con piscina al aire libre, restaurante, bar y wifi gratis. Las habitaciones tienen aire acondicionado, nevera, microondas y televisión por cable. El precio por noche ronda los $80.

– Everglades Hostel & Tours: un albergue juvenil con ambiente relajado y ecológico, con jardín tropical, cocina compartida, sala común y wifi gratis. Ofrece habitaciones privadas y compartidas con baño compartido. El precio por noche ronda los $30.

– The Farm Life: una casa rural rodeada de naturaleza y animales, con piscina al aire libre, cocina compartida, sala común y wifi gratis. Ofrece habitaciones privadas con baño privado o compartido. El precio por noche ronda los $100.

– Larry & Penny Thompson Campground: un camping con parcelas para tiendas y vehículos recreativos, con electricidad, agua, baños, duchas y lavandería. Tiene piscina al aire libre, parque infantil, senderos y wifi gratis. El precio por noche ronda los $40.

Esperamos que este recorrido turístico por Homestead te haya inspirado para planificar tu próximo viaje a esta encantadora ciudad de Florida. Recuerda que puedes encontrar más información y reservar tu alojamiento en Bing.com. ¡Buen viaje!

