Recorrido turístico por Kissimmee , Florida, con opciones de alojamiento

¿Está buscando un destino turístico que le ofrezca diversión, cultura y naturaleza? Entonces no se pierda este recorrido por Kissimmee, Florida, una ciudad que lo tiene todo para unas vacaciones inolvidables. En este artículo le mostraremos los mejores lugares para visitar, las actividades que puede hacer y las opciones de alojamiento que se adaptan a su presupuesto y preferencias.

Kissimmee es una ciudad ubicada en el condado de Osceola, al centro de Florida, y forma parte del área metropolitana de Orlando. Su nombre proviene de la palabra «Cacema», que significa «lugar largo» en la lengua de los indios Jororo, los primeros habitantes de la zona. Kissimmee tiene una rica historia que se remonta al siglo XIX, cuando fue un importante puerto fluvial y centro comercial. Hoy en día, Kissimmee es un destino turístico de primer nivel, gracias a su cercanía con los famosos parques temáticos de Disney World, Universal Studios y SeaWorld, entre otros.

Pero Kissimmee no solo es un lugar para disfrutar de la magia de los parques. También es un lugar donde puede apreciar la belleza natural de Florida, con sus lagos, ríos, pantanos y bosques. Puede practicar deportes acuáticos, pescar, montar a caballo, hacer senderismo o simplemente relajarse en un entorno tranquilo y verde. Además, Kissimmee tiene una oferta cultural y gastronómica muy variada, con museos, galerías de arte, teatros, restaurantes y bares para todos los gustos.

A continuación le presentamos algunas de las atracciones que no puede perderse en su recorrido por Kissimmee:

– Old Town: Es un complejo comercial y de entretenimiento que recrea el ambiente de una ciudad americana de los años 50 y 60. Aquí puede encontrar tiendas de souvenirs, ropa, antigüedades y dulces, así como restaurantes, bares y cafeterías. También puede disfrutar de atracciones como una noria gigante, una montaña rusa, un carrusel y un salón de juegos. Los fines de semana se realizan eventos especiales como desfiles de autos clásicos y conciertos en vivo.

– Gatorland: Es un parque dedicado a los caimanes y cocodrilos, los reptiles más emblemáticos de Florida. Aquí puede ver más de 2000 ejemplares de diferentes especies y tamaños, desde bebés hasta gigantes de más de 4 metros. También puede asistir a espectáculos donde los entrenadores interactúan con estos animales, o participar en actividades como alimentarlos o tocarlos. Si busca más adrenalina, puede probar el Screamin’ Gator Zip Line, una tirolesa que lo lleva por encima del pantano lleno de caimanes.

– Lakefront Park: Es un parque público situado a orillas del lago Tohopekaliga, el más grande de Kissimmee. Es un lugar ideal para pasar un día al aire libre con la familia o los amigos. Puede alquilar una bicicleta, un kayak o un bote para explorar el lago y sus alrededores. También puede pasear por el sendero peatonal, jugar en el área infantil o hacer un picnic en alguna de las mesas disponibles. El parque también cuenta con un muelle donde puede pescar o admirar la puesta de sol.

– Osceola County Historical Society Pioneer Village: Es un museo al aire libre que muestra cómo era la vida en Kissimmee a finales del siglo XIX y principios del XX. Aquí puede ver casas originales de la época, construidas con madera y equipadas con muebles y objetos antiguos. También puede ver una escuela rural, una estación de tren, una tienda general y una herrería. El museo ofrece visitas guiadas por actores vestidos con trajes típicos que le contarán historias y anécdotas sobre el pasado de Kissimmee.

– Fun Spot America: Es un parque de diversiones que ofrece atracciones para toda la familia. Aquí puede encontrar montañas rusas, autos chocones, carruseles, juegos mecánicos y acuáticos. También puede probar el SkyCoaster, una atracción que lo hace volar a más de 90 metros de altura a una velocidad de 130 km/h. El parque también tiene un área de juegos de arcade, donde puede ganar premios y divertirse con los clásicos.

Estas son solo algunas de las opciones que tiene para disfrutar de Kissimmee, pero hay muchas más. Lo mejor es que puede encontrar alojamiento para todos los bolsillos y necesidades, desde hoteles de lujo hasta casas de vacaciones, pasando por moteles, hostales y campings. Solo tiene que elegir el que más le convenga y reservar con anticipación.

No lo piense más y planifique su recorrido por Kissimmee, Florida, una ciudad que le sorprenderá con su encanto y diversidad. ¡No se arrepentirá!

