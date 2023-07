Recorrido turístico por Largo , Florida, con opciones de alojamiento

¿Está buscando un destino turístico que combine naturaleza, cultura y diversión? Entonces, le recomendamos visitar Largo, Florida, una ciudad que ofrece mucho más que sol y playa. En este artículo, le presentamos un recorrido turístico por Largo, con opciones de alojamiento para todos los gustos y presupuestos.

Largo es una ciudad ubicada en el condado de Pinellas, en la costa oeste de Florida. Tiene una población de unos 85.000 habitantes y se encuentra a solo 30 minutos en coche de Tampa y de San Petersburgo. Su clima es subtropical, con temperaturas medias de 22°C y más de 300 días de sol al año.

Largo tiene una rica historia que se remonta al siglo XVIII, cuando fue habitada por los indios seminolas. A lo largo de los años, la ciudad ha sido testigo de la Guerra Civil Americana, la fiebre del oro, la llegada del ferrocarril y el desarrollo turístico. Hoy en día, Largo conserva su encanto histórico y cultural, con edificios emblemáticos como el Largo Cultural Center, el Largo Central Park o el Largo Historical Museum.

Pero Largo también es un destino ideal para los amantes de la naturaleza y los animales. La ciudad cuenta con más de 600 hectáreas de parques y reservas naturales, donde se puede practicar senderismo, ciclismo, kayak o pesca. Además, Largo alberga el famoso Florida Botanical Gardens, un jardín botánico que exhibe más de 10.000 especies de plantas y flores. Y no podemos olvidarnos del Largo Central Park Nature Preserve, un refugio de vida silvestre que acoge a más de 150 especies de aves, reptiles y mamíferos.

Si busca diversión y entretenimiento, Largo también tiene opciones para todos los públicos. Puede disfrutar de una tarde de compras en el Largo Mall, un centro comercial con más de 70 tiendas y restaurantes. O puede pasar un día inolvidable en el Adventure Island, un parque acuático con atracciones para toda la familia. Y si quiere vivir una experiencia única, le sugerimos visitar el Clearwater Marine Aquarium, donde podrá conocer a Winter, el famoso delfín que protagonizó la película Dolphin Tale.

Como ve, Largo tiene mucho que ofrecer a sus visitantes. Y para que su estancia sea perfecta, le proponemos algunas opciones de alojamiento que se adaptan a sus necesidades y preferencias. Si busca un hotel cómodo y económico, le recomendamos el Holiday Inn Express & Suites Largo-Clearwater, que cuenta con habitaciones amplias y modernas, piscina al aire libre, gimnasio y desayuno incluido. Si prefiere un alojamiento más lujoso y exclusivo, le sugerimos el Sheraton Sand Key Resort, que ofrece habitaciones con vistas al mar, spa, campo de golf y acceso privado a la playa. Y si quiere sentirse como en casa, le aconsejamos el Candlewood Suites Clearwater-Largo, que dispone de suites con cocina equipada, lavandería y zona de barbacoa.

Esperamos que este recorrido turístico por Largo le haya gustado y le haya animado a visitar esta maravillosa ciudad. No dude en contactarnos si tiene alguna pregunta o necesita más información. Estaremos encantados de ayudarle a planificar su viaje soñado.

