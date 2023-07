Recorrido turístico por Melbourne, Florida, con opciones de alojamiento

¿Está buscando un destino de vacaciones que combine la belleza natural, la historia, la cultura y la diversión? Entonces no se pierda este recorrido turístico por Melbourne, Florida, una ciudad que lo tiene todo. En este artículo, le mostraremos algunos de los lugares más interesantes que puede visitar en Melbourne, así como algunas opciones de alojamiento para todos los gustos y presupuestos.

Melbourne es una ciudad ubicada en el condado de Brevard, en la costa atlántica de Florida. Fue fundada en 1867 por un ex esclavo llamado Peter Wright, que se estableció en la zona junto con otros colonos afroamericanos. La ciudad debe su nombre a Melbourne, Australia, el lugar de origen de uno de sus primeros pobladores, Cornthwaite John Hector.

Hoy en día, Melbourne es una ciudad vibrante y diversa, que ofrece una gran variedad de atracciones para los visitantes. Algunas de las más populares son:

– El Centro Histórico de Melbourne: Aquí podrá admirar la arquitectura victoriana y mediterránea de los edificios históricos, así como visitar museos, galerías de arte, tiendas y restaurantes. No se pierda el Museo y Sociedad Histórica de Melbourne, donde podrá conocer la historia de la ciudad y sus habitantes.

– El Parque Zoológico y Jardines Botánicos de Brevard: Este es el lugar ideal para los amantes de la naturaleza y los animales. Podrá ver más de 900 animales de 195 especies diferentes, desde jirafas y rinocerontes hasta canguros y koalas. También podrá disfrutar de los hermosos jardines botánicos, que albergan más de 2000 plantas nativas y exóticas.

– El Centro Espacial Kennedy: Si le fascina el espacio y la exploración espacial, no puede dejar de visitar este centro, donde podrá ver cohetes, transbordadores espaciales, satélites y otros artefactos relacionados con la NASA. También podrá participar en simuladores, exposiciones interactivas y tours guiados por el complejo.

– El Parque Temático Andretti Thrill Park: Si busca diversión y adrenalina, este es el lugar para usted. Aquí podrá disfrutar de montañas rusas, karts, juegos arcade, minigolf, laser tag y mucho más. Es el lugar perfecto para pasar un día inolvidable con la familia o los amigos.

Estas son solo algunas de las opciones que le ofrece Melbourne, pero hay muchas más. Podrá practicar deportes acuáticos como surf, kayak o pesca en las hermosas playas; hacer senderismo o ciclismo en los parques naturales; o asistir a eventos culturales como conciertos, festivales o teatro.

Y después de un día lleno de aventuras, ¿qué mejor que descansar en un cómodo alojamiento? Melbourne le ofrece una amplia gama de opciones para elegir, desde hoteles de lujo hasta campings. Algunas de las más recomendadas son:

– El Hotel Hilton Melbourne Beach Oceanfront: Este hotel le ofrece una vista espectacular del océano Atlántico desde sus habitaciones y balcones. Cuenta con piscina climatizada al aire libre, gimnasio, restaurante y bar. También ofrece servicios como wifi gratis, servicio de habitaciones y traslado al aeropuerto.

– El Hotel Residence Inn by Marriott Melbourne: Este hotel le ofrece suites espaciosas y equipadas con cocina completa, sala de estar y comedor. Cuenta con piscina al aire libre, jacuzzi, gimnasio y zona de barbacoa. También ofrece servicios como wifi gratis, desayuno buffet y recepción las 24 horas.

– El Hotel Candlewood Suites Melbourne-Viera: Este hotel le ofrece habitaciones cómodas y funcionales con cocina completa, escritorio y sofá cama. Cuenta con gimnasio, lavandería y tienda de conveniencia. También ofrece servicios como wifi gratis, préstamo de películas y libros y estacionamiento gratis.

– El Camping Wickham Park: Este camping le ofrece parcelas para tiendas o vehículos recreativos con conexión eléctrica y agua potable. Cuenta con baños, duchas, lavandería y zona de picnic. También ofrece servicios como wifi gratis, alquiler de bicicletas y acceso al parque natural.

Como puede ver, Melbourne es un destino que no le decepcionará. Le invitamos a que reserve su viaje hoy mismo y descubra todo lo que esta ciudad le puede ofrecer. ¡No se arrepentirá!

