Recorrido turístico por Miami Gardens, Florida, con opciones de alojamiento

Miami Gardens es una ciudad ubicada en el condado de Miami-Dade, al norte de Miami. Es conocida por ser la sede del Hard Rock Stadium, donde se celebran eventos deportivos y musicales de gran magnitud. Pero Miami Gardens tiene mucho más que ofrecer a los visitantes que buscan una experiencia diferente y auténtica en el sur de Florida.

En este artículo, te proponemos un recorrido turístico por Miami Gardens, con algunas sugerencias de lugares para visitar, actividades para hacer y opciones de alojamiento para todos los gustos y presupuestos.

Lugares para visitar en Miami Gardens

– Hard Rock Stadium: Es el estadio donde juega el equipo de fútbol americano Miami Dolphins, y también el escenario de otros eventos deportivos como el Super Bowl o el Orange Bowl. Además, es un lugar ideal para disfrutar de conciertos de artistas famosos como Beyoncé, Taylor Swift o U2. Si quieres conocer más sobre la historia y los secretos del estadio, puedes reservar una visita guiada que te llevará por los vestuarios, los palcos y el campo de juego.

– Calder Casino and Race Course: Si te gustan las apuestas y la emoción, este es el lugar para ti. Aquí podrás apostar en carreras de caballos, jugar en las máquinas tragamonedas o en las mesas de póker, o simplemente relajarte en el restaurante o el bar. El casino está abierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y ofrece un servicio de transporte gratuito desde y hacia el Hard Rock Stadium.

– Norwood Park: Es un parque público que cuenta con una piscina olímpica, una cancha de baloncesto, un campo de béisbol, un área de juegos infantiles y un salón comunitario. Es un lugar perfecto para pasar un día en familia o con amigos, practicar deporte o participar en alguna de las actividades que se organizan regularmente, como clases de yoga, zumba o aeróbic.

– St. Thomas University: Es una universidad privada católica que ofrece programas académicos en diversas áreas como negocios, educación, derecho o ciencias. También es un lugar de interés cultural y arquitectónico, ya que cuenta con una capilla histórica, una biblioteca con una colección de libros antiguos y una galería de arte con exposiciones temporales. Se puede visitar el campus y asistir a algunos eventos abiertos al público, como conferencias, conciertos o festivales.

– Miami Carol City Park: Es otro parque público que ofrece diversas opciones de ocio y recreación. Tiene una pista de atletismo, un campo de fútbol, una cancha de tenis, un área de picnic y un anfiteatro al aire libre. También es el lugar donde se celebra el Jazz in the Gardens Music Festival, un evento anual que reúne a artistas locales e internacionales del género jazz, soul y R&B.

Actividades para hacer en Miami Gardens

– Disfrutar de la gastronomía local: Miami Gardens tiene una gran variedad de restaurantes que ofrecen platos típicos de diferentes culturas y países. Podrás degustar desde comida caribeña hasta comida china, pasando por comida italiana, mexicana o americana. Algunos de los restaurantes más populares son Lorna’s Caribbean & American Grille, Chef Creole Seafood & Catering, China House Restaurant o La Famiglia Pizzeria & Restaurant.

– Hacer compras: Si te gusta ir de compras, Miami Gardens tiene varias opciones para ti. Puedes visitar el The Village at Gulfstream Park, un centro comercial al aire libre que tiene más de 70 tiendas, restaurantes y bares. También puedes ir al The Shops at Pembroke Gardens, otro centro comercial al aire libre que tiene más de 75 tiendas, restaurantes y servicios. O si prefieres algo más tradicional, puedes ir al Opa-Locka Hialeah Flea Market, un mercado al aire libre que tiene más de 800 puestos donde podrás encontrar todo tipo de artículos a precios económicos.

– Practicar golf: Si eres aficionado al golf o quieres aprender a jugarlo, Miami Gardens tiene varios campos donde podrás practicar este deporte. Uno de ellos es el Country Club of Miami Golf Course, que tiene dos campos de 18 hoyos diseñados por Robert Trent Jones Sr. Otro es el Shula’s Golf Club, que tiene un campo de 18 hoyos diseñado por Bill Watts y que forma parte del hotel Shula’s Hotel & Golf Club. Y otro es el Hillcrest Golf and Country Club, que tiene un campo de 18 hoyos diseñado por Joe Lee y que está abierto al público.

Opciones de alojamiento en Miami Gardens

– Shula’s Hotel & Golf Club: Es un hotel de 4 estrellas que ofrece habitaciones y suites con vistas al campo de golf, al jardín o a la piscina. También tiene un spa, un gimnasio, un restaurante, un bar y un salón de eventos. Está ubicado cerca del Hard Rock Stadium y del Calder Casino and Race Course.

– Stadium Hotel: Es un hotel de 3 estrellas que ofrece habitaciones con balcón, nevera, microondas y cafetera. También tiene una piscina, un jacuzzi, un restaurante, un bar y un salón de eventos. Está ubicado frente al Hard Rock Stadium y cerca del Calder Casino and Race Course.

– Rodeway Inn Miami: Es un hotel de 2 estrellas que ofrece habitaciones con wifi gratis, televisión por cable y aire acondicionado. También tiene una piscina, un desayuno continental gratuito y un servicio de lavandería. Está ubicado cerca de la St. Thomas University y del Opa-Locka Hialeah Flea Market.

– Airbnb: Si prefieres alojarte en una casa o apartamento privado, puedes optar por alquilar uno a través de Airbnb. Hay varias opciones disponibles en Miami Gardens, desde estudios hasta casas con piscina. Los precios varían según la ubicación, el tamaño y las comodidades.

Conclusión

Miami Gardens es una ciudad que tiene mucho que ofrecer a los turistas que quieren conocer otra faceta de Florida. Tiene lugares para visitar, actividades para hacer y opciones de alojamiento para todos los gustos y presupuestos. Si quieres vivir una experiencia diferente y auténtica en el sur de Florida, no dudes en visitar Miami Gardens.

Recorrido turístico por Miami Gardens, Florida, con opciones de alojamiento was last modified: by