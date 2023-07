Recorrido turístico por Miramar, Florida, con opciones de alojamiento

Miramar es una ciudad ubicada en el condado de Broward, al sur de Florida, que ofrece una variedad de atracciones turísticas para todos los gustos y presupuestos. En este artículo, te presentamos algunas de las mejores opciones para disfrutar de tu visita a Miramar, así como algunas recomendaciones de alojamiento que se adaptan a tus necesidades.

Qué hacer en Miramar

Si te gusta la naturaleza y los animales, no puedes perderte el Miramar Regional Park, un parque de 173 acres que cuenta con áreas de picnic, senderos para caminar y andar en bicicleta, un lago para pescar y remar, y un parque acuático con toboganes y piscinas. Además, el parque alberga el Miramar Pineland, una reserva natural que protege un ecosistema único de pinos y pantanos, donde podrás observar diversas especies de aves, reptiles y plantas.

Otra opción para los amantes de la naturaleza es el Everglades Wildlife Management Area, un área protegida que forma parte del famoso Parque Nacional de los Everglades. Aquí podrás realizar excursiones guiadas en bote o en vehículo para explorar los impresionantes paisajes y la rica biodiversidad de este humedal. Podrás ver caimanes, tortugas, garzas, flamencos y otros animales salvajes en su hábitat natural.

Si prefieres la cultura y el arte, te recomendamos visitar el Miramar Cultural Center, un centro cultural que ofrece una variada programación de espectáculos, exposiciones, talleres y eventos. Podrás disfrutar de obras de teatro, conciertos, ballets, comedias y otras expresiones artísticas de calidad. Además, el centro cuenta con una galería de arte que exhibe obras de artistas locales e internacionales.

Otra opción cultural es el Miramar Branch Library & Education Center, una biblioteca pública que ofrece una amplia colección de libros, revistas, películas y música. También podrás acceder a computadoras, internet y otros recursos educativos. La biblioteca organiza actividades para todas las edades, como clubes de lectura, clases de idiomas, talleres de manualidades y cuentacuentos.

Si buscas diversión y entretenimiento, no te pierdas el Monster Mini Golf, un minigolf temático que te hará vivir una experiencia única. El lugar está ambientado en una mansión embrujada, con luces neón y efectos especiales. Podrás jugar en 18 hoyos llenos de obstáculos y sorpresas, mientras escuchas música y sonidos escalofriantes. También podrás disfrutar de juegos arcade, láser tag y fiestas temáticas.

Otra opción para divertirte es el Escapology Escape Rooms Miramar, un juego de escape que te pondrá a prueba tu ingenio y habilidad. Tendrás que resolver acertijos y pistas para escapar de una habitación en 60 minutos o menos. Podrás elegir entre diferentes temáticas, como una prisión, un laboratorio o un submarino. Es ideal para ir con amigos, familiares o compañeros de trabajo.

Dónde alojarse en Miramar

Si buscas un alojamiento cómodo y económico en Miramar, te sugerimos el Hampton Inn & Suites Ft. Lauderdale/Miramar. Este hotel ofrece habitaciones amplias y modernas, equipadas con wifi gratis, televisión por cable, microondas y nevera. También podrás disfrutar de un desayuno continental gratuito, una piscina al aire libre, un gimnasio y un centro de negocios.

Otra opción asequible es el Residence Inn by Marriott Fort Lauderdale SW/Miramar. Este hotel ofrece suites con cocina completa, sala de estar y zona de trabajo. También podrás acceder a wifi gratis, desayuno buffet gratuito, piscina al aire libre, jacuzzi y parrilla. Además, el hotel ofrece servicio gratuito de traslado a lugares cercanos.

Si prefieres un alojamiento más lujoso y exclusivo en Miramar, te recomendamos el Hilton Garden Inn Ft. Lauderdale SW/Miramar. Este hotel ofrece habitaciones elegantes y confortables, equipadas con wifi gratis, televisión por cable con canales premium,

minibar y cafetera. También podrás disfrutar de un restaurante gourmet,un bar lounge,una piscina al aire libre,un gimnasio y un centro de negocios.

Otra opción de lujo es el Courtyard by Marriott Fort Lauderdale SW/Miramar. Este hotel ofrece habitaciones espaciosas y sofisticadas, equipadas con wifi gratis, televisión por cable con canales premium, microondas y nevera. También podrás disfrutar de un restaurante de cocina americana, un bar café, una piscina al aire libre, un gimnasio y un centro de negocios.

Esperamos que este artículo te haya sido útil para planificar tu viaje a Miramar, Florida. Recuerda que puedes reservar tu alojamiento en Bing con los mejores precios y ofertas. ¡Buen viaje!

