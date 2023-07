Recorrido turístico por North Port, Florida, con opciones de alojamiento

North Port es una ciudad ubicada en el condado de Sarasota, en el suroeste de Florida. Es conocida por sus manantiales naturales de agua caliente, sus parques naturales y su proximidad a las playas del Golfo de México. En este artículo, te proponemos un recorrido turístico por North Port, con algunas sugerencias de lugares para visitar y alojarte.

Lo primero que te recomendamos es que alquiles un coche para poder desplazarte con facilidad por la zona. North Port está a unos 90 minutos en coche del aeropuerto internacional de Tampa y a unos 45 minutos del aeropuerto internacional de Sarasota-Bradenton. También puedes llegar en autobús desde estas ciudades, pero tendrás menos flexibilidad para explorar los alrededores.

Una vez en North Port, puedes empezar tu recorrido por el Warm Mineral Springs Park, el principal atractivo de la ciudad. Se trata de un manantial natural de agua caliente que tiene una temperatura constante de unos 35 grados Celsius y que contiene más de 50 minerales beneficiosos para la salud. Puedes bañarte en el manantial, relajarte en las tumbonas o recibir un masaje o un tratamiento de spa. El parque también cuenta con un museo que explica la historia y la geología del lugar, así como con un restaurante y una tienda de regalos.

Otro lugar que no puedes perderte es el Myakka River State Park, uno de los parques estatales más antiguos y grandes de Florida. Aquí podrás disfrutar de la naturaleza y la vida silvestre, ya que el parque alberga una gran variedad de especies animales y vegetales. Puedes hacer senderismo, ciclismo, kayak, pesca o paseos en barco por el río Myakka. También puedes subir a la pasarela elevada que te permite observar el bosque desde las alturas o al mirador que ofrece unas vistas espectaculares del lago Myakka.

Si te gustan las playas, tienes varias opciones cerca de North Port. Una de ellas es la playa de Manasota Key, una playa tranquila y familiar que tiene unos 11 kilómetros de longitud y que está bordeada por dunas y vegetación. Aquí podrás nadar, tomar el sol, practicar deportes acuáticos o buscar dientes de tiburón fosilizados, que son muy abundantes en esta zona. Otra opción es la playa de Venice, una playa más animada y urbana que tiene unos 23 kilómetros de longitud y que cuenta con un paseo marítimo, un muelle, un parque acuático y una zona comercial. Aquí podrás hacer lo mismo que en la playa de Manasota Key, pero con más servicios y actividades.

En cuanto al alojamiento, North Port ofrece varias opciones para todos los gustos y presupuestos. Si quieres alojarte cerca del Warm Mineral Springs Park, puedes optar por el Warm Mineral Springs Motel, un motel sencillo pero cómodo que tiene habitaciones con aire acondicionado, wifi gratis y televisión por cable. El motel también tiene una piscina al aire libre, una zona de barbacoa y un aparcamiento gratuito. Si prefieres alojarte cerca del Myakka River State Park, puedes elegir el Myakka River Motorcoach Resort, un resort de lujo que tiene parcelas para autocaravanas con todos los servicios y comodidades. El resort también tiene una piscina climatizada, un jacuzzi, un gimnasio, un salón social y un campo de golf. Si lo que buscas es alojarte cerca de las playas, puedes reservar en el Inn at the Beach, un hotel boutique que tiene habitaciones elegantes y modernas con balcón o patio privado. El hotel también tiene una piscina climatizada, un desayuno continental gratuito y bicicletas gratuitas para los huéspedes.

Como ves, North Port es una ciudad que tiene mucho que ofrecer a los viajeros que quieren disfrutar del sol, el agua y la naturaleza. Esperamos que este recorrido turístico por North Port te haya servido de inspiración para planificar tu próximo viaje a Florida.

