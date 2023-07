Recorrido turístico por Port Saint Lucie, con opciones de alojamiento

¿Está buscando un destino turístico que combine naturaleza, cultura y diversión? Entonces, le recomendamos visitar Port Saint Lucie, una ciudad ubicada en la costa atlántica de Florida, Estados Unidos. Port Saint Lucie tiene mucho que ofrecer a los viajeros de todas las edades y gustos, desde hermosas playas y parques naturales hasta museos, campos de golf y centros comerciales. En este artículo, le presentamos un recorrido turístico por Port Saint Lucie, con opciones de alojamiento para que disfrute de su estadía.

Lo primero que debe hacer al llegar a Port Saint Lucie es dirigirse al centro de visitantes, donde podrá obtener información sobre las atracciones, actividades y eventos de la ciudad. Allí también podrá reservar tours guiados, alquilar bicicletas o kayaks, comprar souvenirs y obtener descuentos en entradas y servicios. El centro de visitantes está abierto todos los días de 9 a.m. a 5 p.m. y se encuentra en la dirección 1850 SW Fountainview Blvd.

Una vez que tenga su plan de viaje, puede empezar a explorar la ciudad. Si le gusta la naturaleza, no se pierda el Jardín Botánico de Port Saint Lucie, un oasis verde de 20 acres que alberga más de 10.000 plantas de diferentes regiones del mundo. Podrá admirar las colecciones de orquídeas, bromelias, cactus, palmeras y bonsáis, así como disfrutar de los senderos, las fuentes, los estanques y las áreas de picnic. El Jardín Botánico está abierto de martes a sábado de 10 a.m. a 4 p.m. y los domingos de 12 p.m. a 4 p.m. La entrada cuesta $5 por persona y los niños menores de 12 años entran gratis.

Otro lugar que debe visitar si le gusta la naturaleza es el Parque Savannas Preserve State Park, un área protegida de más de 5.000 acres que conserva uno de los ecosistemas más singulares de Florida: las sabanas húmedas. Estas son zonas pantanosas que se inundan durante la temporada de lluvias y se secan durante la temporada seca, creando un hábitat para una gran variedad de plantas y animales. Podrá recorrer el parque a pie, en bicicleta o en kayak, observando aves, reptiles, mamíferos e insectos. El parque también cuenta con un centro educativo, donde podrá aprender más sobre la historia y la ecología de las sabanas. El parque está abierto todos los días del año desde el amanecer hasta el atardecer y la entrada cuesta $3 por vehículo.

Si prefiere la cultura, puede visitar el Museo Regional del Tesoro Costero (TCRM), un espacio dedicado a preservar y difundir el patrimonio histórico y artístico de la región. El museo exhibe objetos, documentos, fotografías y obras de arte relacionados con la historia local, desde los nativos americanos hasta la actualidad. También organiza exposiciones temporales, talleres, conferencias y eventos especiales. El museo está abierto de martes a sábado de 10 a.m. a 4 p.m. y los domingos de 12 p.m. a 4 p.m. La entrada es gratuita, pero se aceptan donaciones voluntarias.

Otra opción cultural es el Centro Cívico MIDFLORIDA Credit Union Event Center (MCEC), un complejo multifuncional que alberga espectáculos artísticos, deportivos y sociales. El MCEC cuenta con un teatro con capacidad para 800 personas, una sala de banquetes con capacidad para 500 personas, una sala de conferencias con capacidad para 200 personas y una plaza al aire libre con capacidad para 2.000 personas. Allí podrá disfrutar de conciertos, obras de teatro, ballets, comedias, torneos, ferias y festivales durante todo el año. Puede consultar la agenda y comprar las entradas en la página web del MCEC.

Si lo que busca es diversión, puede ir al Club Med Sandpiper Bay Resort (CMSBR), un resort todo incluido que ofrece una experiencia única para toda la familia. El CMSBR tiene una playa privada, cuatro piscinas, un spa, un gimnasio, un campo de golf, una academia de tenis, un club infantil y un club juvenil. Además, ofrece actividades como vela, kayak, paddle surf, trapecio, tiro con arco, yoga, zumba y mucho más. También podrá disfrutar de la gastronomía internacional, los bares, las discotecas y los espectáculos nocturnos. El CMSBR tiene diferentes tipos de habitaciones y suites para adaptarse a sus necesidades y presupuesto. Puede reservar su estancia en la página web del CMSBR.

Estas son solo algunas de las opciones que le ofrece Port Saint Lucie, una ciudad que lo sorprenderá con su belleza y variedad. Esperamos que este recorrido turístico le haya servido de inspiración para planificar su viaje y que disfrute de su estadía en Port Saint Lucie.

