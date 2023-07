Recorrido turístico por Sunrise, Florida, con opciones de alojamiento

¿Está buscando un destino de vacaciones que combine el sol, la playa, la naturaleza y la cultura? Entonces, Sunrise, Florida, es el lugar ideal para usted. Sunrise es una ciudad ubicada en el condado de Broward, al norte de Miami, que ofrece una gran variedad de atracciones para todos los gustos y edades. En este artículo, le presentamos un recorrido turístico por Sunrise, Florida, con opciones de alojamiento para que pueda planificar su viaje con anticipación y disfrutar al máximo de esta hermosa ciudad.

Sunrise se fundó en 1961 como un proyecto residencial llamado Sunrise Golf Village. Desde entonces, ha crecido hasta convertirse en una ciudad moderna y vibrante, con más de 90.000 habitantes y una superficie de 45 km2. Sunrise tiene un clima subtropical húmedo, con temperaturas medias de 25°C durante todo el año y precipitaciones moderadas. Su ubicación geográfica le permite acceder fácilmente a las playas del océano Atlántico, a los Everglades y a otras ciudades cercanas como Fort Lauderdale, Hollywood y Miami.

¿Qué hacer en Sunrise, Florida?

Sunrise tiene mucho que ofrecer a sus visitantes, desde actividades al aire libre hasta opciones culturales y de entretenimiento. Aquí le sugerimos algunas de las principales atracciones que no puede perderse:

– Sawgrass Mills: Es el centro comercial más grande de Florida y el séptimo más grande de Estados Unidos. Cuenta con más de 350 tiendas de marcas reconocidas, restaurantes, cines y un parque de diversiones. Es el lugar perfecto para hacer compras, comer y divertirse.

– BB&T Center: Es el estadio donde juega el equipo de hockey sobre hielo Florida Panthers. Tiene capacidad para más de 20.000 espectadores y también alberga conciertos y eventos de renombre internacional. Consulte la agenda y reserve sus entradas con anticipación para disfrutar de un espectáculo inolvidable.

– Flamingo Gardens: Es un jardín botánico y un santuario de vida silvestre que alberga más de 3.000 especies de plantas y animales. Podrá admirar flamencos, caimanes, osos, panteras y muchas otras criaturas exóticas. También podrá recorrer la casa histórica Wray, construida en 1933, que muestra cómo era la vida rural en Florida hace casi un siglo.

– Markham Park: Es un parque público que ofrece una amplia gama de actividades recreativas, como senderismo, ciclismo, pesca, tiro al blanco, camping y observación de aves. También cuenta con un observatorio astronómico, un campo de golf en miniatura y un parque para perros. Es el lugar ideal para pasar un día al aire libre en familia o con amigos.

¿Dónde alojarse en Sunrise, Florida?

Sunrise tiene una buena oferta hotelera para todos los presupuestos y preferencias. Algunas de las opciones más populares son:

– DoubleTree by Hilton Hotel Sunrise – Sawgrass Mills: Es un hotel de cuatro estrellas situado frente al centro comercial Sawgrass Mills. Ofrece habitaciones amplias y cómodas, con wifi gratuito, televisión por cable y cafetera. También cuenta con piscina al aire libre, gimnasio, restaurante y servicio de traslado gratuito al aeropuerto.

– La Quinta Inn & Suites by Wyndham Sunrise: Es un hotel de tres estrellas situado a pocos minutos del BB&T Center. Ofrece habitaciones sencillas y funcionales, con wifi gratuito, microondas y nevera. También cuenta con piscina al aire libre, desayuno continental gratuito y servicio de lavandería.

– Sawgrass Grand Hotel and Suites Sports Complex: Es un hotel de dos estrellas situado cerca del parque Markham Park. Ofrece habitaciones básicas y económicas, con wifi gratuito y televisión por cable. También cuenta con piscina al aire libre, gimnasio y restaurante.

Como puede ver, Sunrise es una ciudad que lo tiene todo para hacer de sus vacaciones una experiencia única e inolvidable. No espere más y reserve su viaje a Sunrise hoy mismo.

