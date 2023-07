Recorrido turístico por Tamarac , Florida, con opciones de alojamiento .. ¿Está buscando un destino de vacaciones que combine naturaleza, cultura y diversión?

Entonces, le recomendamos visitar Tamarac, una ciudad ubicada en el condado de Broward, al sur de Florida. Tamarac ofrece una variedad de atracciones para todos los gustos y edades, desde parques naturales hasta museos y centros comerciales. En este artículo, le presentamos un recorrido turístico por Tamarac, con algunas opciones de alojamiento para que disfrute de su estadía.

Lo primero que debe hacer al llegar a Tamarac es visitar el Centro de Visitantes, donde podrá obtener información sobre las actividades, eventos y servicios que ofrece la ciudad. El Centro de Visitantes está abierto de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 5:00 p.m., y se encuentra en el 7525 NW 88th Avenue. Allí podrá obtener mapas, folletos, cupones y consejos para planificar su itinerario.

Una de las principales atracciones de Tamarac es el Parque Natural Woodmont, un espacio verde de más de 100 acres que alberga una gran variedad de flora y fauna. El parque cuenta con senderos para caminar, andar en bicicleta o hacer picnic, así como áreas de juegos infantiles y canchas deportivas. Además, el parque ofrece programas educativos y recreativos para toda la familia, como talleres de jardinería, observación de aves y yoga al aire libre. El Parque Natural Woodmont está abierto todos los días, de 7:00 a.m. a 9:00 p.m., y se encuentra en el 7250 NW 80th Avenue.

Si le interesa la historia y la cultura de Tamarac, no puede dejar de visitar el Museo Histórico de Tamarac, donde podrá conocer el origen y el desarrollo de la ciudad desde su fundación en 1963 hasta la actualidad. El museo exhibe objetos, fotografías, documentos y testimonios que narran la historia de Tamarac y sus habitantes. El museo también organiza exposiciones temporales, conferencias y visitas guiadas. El Museo Histórico de Tamarac está abierto los martes y jueves, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m., y se encuentra en el 10064 W McNab Road.

Para los amantes de las compras, Tamarac ofrece una amplia gama de opciones, desde tiendas locales hasta grandes cadenas comerciales. Uno de los lugares más populares es el Centro Comercial Coral Square, donde podrá encontrar más de 120 tiendas de moda, accesorios, electrónica y más. El centro comercial también cuenta con un patio de comidas, un cine y un área de juegos para niños. El Centro Comercial Coral Square está abierto todos los días, de 10:00 a.m. a 9:00 p.m., y se encuentra en el 9469 W Atlantic Boulevard.

Después de un día lleno de aventuras, nada mejor que descansar en un cómodo y acogedor alojamiento. Tamarac le ofrece una variedad de opciones para todos los presupuestos y preferencias, desde hoteles hasta casas vacacionales. Algunas de las opciones más recomendadas son:

– Hampton Inn & Suites Fort Lauderdale West-Sawgrass/Tamarac: este hotel ofrece habitaciones modernas y espaciosas, equipadas con wifi gratuito, televisión por cable, microondas y refrigerador. El hotel también cuenta con piscina al aire libre, gimnasio, centro de negocios y desayuno continental gratuito. El hotel está ubicado en el 5701 Madison Avenue.

– Comfort Suites Sawgrass: este hotel ofrece suites amplias y confortables, equipadas con wifi gratuito, televisión por cable, sofá cama, microondas y refrigerador. El hotel también cuenta con piscina al aire libre climatizada, jacuzzi, gimnasio, centro de negocios y desayuno buffet gratuito. El hotel está ubicado en el 8301 W Commercial Boulevard.

– Casa Vacacional Tamarac: esta casa vacacional ofrece un espacio privado y acogedor para hasta seis personas, equipado con wifi gratuito, televisión por cable, cocina completa, lavadora y secadora. La casa también cuenta con patio trasero con parrilla, piscina comunitaria y estacionamiento gratuito. La casa está ubicada en el 7505 NW 70th Avenue.

Como puede ver, Tamarac es una ciudad que lo tiene todo para que disfrute de unas vacaciones inolvidables. No espere más y reserve su viaje a Tamarac, la ciudad de la buena vida.

