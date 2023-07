Recorrido turístico por Wellington, Florida, con opciones de alojamiento

Wellington es una ciudad ubicada en el condado de Palm Beach, en el estado de Florida, Estados Unidos. Es conocida por ser la capital mundial del polo y por albergar numerosos eventos ecuestres durante el invierno. Además, Wellington ofrece una gran variedad de atracciones turísticas, culturales y naturales para todos los gustos y presupuestos. En este artículo, te presentamos algunas de las mejores opciones para disfrutar de un recorrido turístico por Wellington, así como algunas sugerencias de alojamiento para tu estancia.

Qué ver y hacer en Wellington

– Si eres un amante de los caballos, no puedes perderte la temporada de polo que se celebra entre enero y abril en el International Polo Club Palm Beach, donde se disputan los torneos más prestigiosos del mundo. Podrás asistir a los partidos, conocer a los jugadores y admirar la elegancia y el glamour de este deporte.

– Otra opción para los aficionados a la equitación es visitar el Winter Equestrian Festival, que se celebra entre enero y marzo en el Palm Beach International Equestrian Center. Se trata del evento ecuestre más grande y largo del mundo, que reúne a más de 6.000 caballos y jinetes de diferentes disciplinas, como salto, doma o caza. Podrás disfrutar de las competiciones, las exhibiciones y las actividades para toda la familia que se organizan en el recinto.

– Si prefieres la naturaleza y la aventura, puedes explorar el Parque Regional de Pazos Verdes, que cuenta con más de 1.700 acres de terreno con senderos para caminar, andar en bicicleta o a caballo, zonas de picnic, áreas de pesca y un centro natural con exposiciones y programas educativos. También puedes visitar el Parque Comunitario Scott’s Place, que dispone de un área de juegos adaptada para niños con discapacidades, o el Parque Acuático Tiger Shark Cove, que ofrece diversión acuática para todas las edades.

– Si te interesa la cultura y la historia, puedes visitar el Museo Histórico de Wellington, que se encuentra en una antigua escuela construida en 1911 y que muestra la evolución de la ciudad desde sus orígenes como una comunidad agrícola hasta convertirse en un destino turístico. También puedes acercarte al Anfiteatro Wellington, donde se realizan conciertos, obras de teatro, películas al aire libre y festivales durante todo el año.

– Si quieres hacer compras o disfrutar de la gastronomía local, puedes dirigirte al Centro Comercial The Mall at Wellington Green, que cuenta con más de 170 tiendas y restaurantes, o al Mercado Verde de Wellington, que se celebra todos los sábados por la mañana y donde podrás encontrar productos frescos, artesanías, flores y comida preparada.

Dónde alojarse en Wellington

– Si buscas un alojamiento cómodo y económico, puedes optar por el Hampton Inn & Suites Wellington, que ofrece habitaciones amplias y modernas con wifi gratis, desayuno incluido, piscina al aire libre y gimnasio. Está situado cerca del centro comercial The Mall at Wellington Green y del International Polo Club Palm Beach.

– Si prefieres un alojamiento más lujoso y exclusivo, puedes elegir el Fairfield Inn & Suites Wellington-West Palm Beach, que dispone de habitaciones elegantes y sofisticadas con wifi gratis, minibar, cafetera y televisión inteligente. También cuenta con desayuno incluido, piscina al aire libre climatizada, jacuzzi y centro de negocios. Está ubicado cerca del Palm Beach International Equestrian Center y del Parque Regional de Pazos Verdes.

– Si quieres un alojamiento más personalizado y acogedor, puedes alojarte en el Casa del Mar Bed & Breakfast, que ofrece habitaciones decoradas con estilo rústico y equipadas con wifi gratis, aire acondicionado, baño privado y vistas al jardín. También dispone de desayuno casero servido en el comedor o en la terraza, piscina al aire libre rodeada de vegetación y servicio de alquiler de bicicletas. Está situado cerca del Anfiteatro Wellington y del Museo Histórico de Wellington.

Esperamos que este artículo te haya servido de inspiración para planificar tu recorrido turístico por Wellington, Florida, y que disfrutes de tu viaje. ¡Hasta pronto!

