Recorrido turístico por West Palm Beach , Florida, con opciones de alojamiento

¿Está buscando un destino de vacaciones que combine sol, playa, cultura y diversión? Entonces no se pierda este recorrido turístico por West Palm Beach, Florida, una ciudad que lo tiene todo para ofrecerle una experiencia inolvidable. En este artículo le mostraremos los mejores lugares para visitar, las actividades que puede hacer y las opciones de alojamiento que se adaptan a su presupuesto y preferencias.

West Palm Beach es la ciudad más grande y poblada del condado de Palm Beach, situado en la costa sureste de Florida. Es famosa por su clima cálido y soleado durante todo el año, sus playas de arena blanca y agua cristalina, su vibrante vida nocturna y su rica oferta cultural y gastronómica. Además, está muy cerca de otras atracciones turísticas como Miami, Orlando o los Everglades.

¿Qué ver en West Palm Beach?

Si quiere conocer la historia y el patrimonio de la ciudad, le recomendamos que empiece su recorrido por el centro histórico, donde podrá admirar edificios emblemáticos como el antiguo ayuntamiento, el museo de historia de Palm Beach o la iglesia episcopal de Bethesda-by-the-Sea. También puede pasear por Clematis Street, la calle principal del centro, donde encontrará tiendas, restaurantes, bares y galerías de arte.

Otro lugar imprescindible es el Flagler Museum, una mansión construida en 1902 por el magnate ferroviario Henry Flagler, que fue uno de los principales impulsores del desarrollo de Florida. El museo alberga una colección de arte, muebles y objetos personales de Flagler y su familia, así como exposiciones temporales sobre diversos temas. Además, podrá disfrutar de unas vistas espectaculares del lago Worth desde los jardines del museo.

Si le gustan los animales y la naturaleza, no se pierda el zoológico de Palm Beach, un parque que alberga más de 500 especies de animales de todo el mundo, incluyendo tigres, monos, koalas o flamencos. El zoológico también ofrece programas educativos, eventos especiales y actividades interactivas para toda la familia. Otra opción es visitar el jardín botánico Mounts, un oasis verde con más de 2.000 plantas tropicales y subtropicales, senderos, fuentes y un jardín japonés.

Por supuesto, no puede dejar de ir a la playa, el principal atractivo de West Palm Beach. Hay muchas opciones para elegir, desde las más tranquilas y familiares hasta las más animadas y concurridas. Algunas de las más populares son Palm Beach, Lake Worth Beach, Singer Island o Juno Beach. En todas ellas podrá relajarse al sol, nadar en el mar o practicar deportes acuáticos como surf, kayak o snorkel.

¿Qué hacer en West Palm Beach?

Además de visitar los lugares que le hemos mencionado, hay muchas otras cosas que puede hacer en West Palm Beach para divertirse y aprovechar al máximo su estancia. Aquí le dejamos algunas sugerencias:

– Si le gusta el arte y la cultura, no se pierda el Norton Museum of Art, uno de los más importantes del sur de Florida, que alberga una colección de más de 7.000 obras de arte europeo, americano, asiático y contemporáneo. También puede asistir a un espectáculo en el Kravis Center for the Performing Arts, un centro cultural que ofrece una variada programación de teatro, música, danza y comedia.

– Si quiere vivir una experiencia única y emocionante, le recomendamos que reserve un tour en helicóptero por West Palm Beach y sus alrededores. Podrá contemplar desde el aire la belleza de la ciudad.

