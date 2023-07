Recorrido turístico por Weston, Florida, con opciones de alojamiento

Weston es una ciudad ubicada en el condado de Broward, al sur de Florida, Estados Unidos. Es conocida por su belleza natural, su tranquilidad y su calidad de vida. En este artículo, te presentamos algunas de las atracciones turísticas que puedes disfrutar en Weston, así como algunas opciones de alojamiento para tu estadía.

Atracciones turísticas en Weston

– Parque Regional de Weston: Es el parque más grande de la ciudad, con más de 40 hectáreas de áreas verdes, lagos, senderos y zonas de recreación. Aquí puedes practicar deportes como fútbol, béisbol, baloncesto, tenis y voleibol, o simplemente relajarte y disfrutar del paisaje. El parque también cuenta con un anfiteatro al aire libre, donde se realizan eventos culturales y musicales durante todo el año.

– Centro de Arte y Cultura de Weston: Es un espacio dedicado a la promoción y difusión de las artes escénicas, visuales y literarias. Ofrece una variada programación de espectáculos, exposiciones, talleres y conferencias para todos los gustos y edades. Además, tiene una biblioteca pública con más de 70 mil libros, revistas y materiales audiovisuales.

– Sawgrass Mills: Es el centro comercial más grande de Florida y el séptimo más grande de Estados Unidos. Tiene más de 350 tiendas de las mejores marcas nacionales e internacionales, así como restaurantes, cines, salas de juegos y atracciones para niños. Es el lugar ideal para hacer compras, divertirse y pasar un buen rato en familia o con amigos.

– Everglades Holiday Park: Es un parque natural que ofrece la oportunidad de conocer y explorar los famosos Everglades, un ecosistema único en el mundo. Aquí puedes tomar un paseo en bote por los canales y pantanos, observar la flora y fauna silvestre, como caimanes, tortugas, aves y peces, y disfrutar de un espectáculo de manejo de caimanes por parte de expertos. También puedes acampar, pescar o hacer picnic en las áreas habilitadas.

Opciones de alojamiento en Weston

– Bonaventure Resort and Spa: Es un hotel de cuatro estrellas que ofrece una experiencia de lujo y confort. Cuenta con 501 habitaciones y suites equipadas con todas las comodidades, como televisión por cable, wifi gratis, minibar y cafetera. Además, tiene cuatro piscinas climatizadas, un spa con servicios de masajes, tratamientos faciales y corporales, un gimnasio con clases de yoga y pilates, un campo de golf de 18 hoyos y cuatro restaurantes con gastronomía internacional.

– Courtyard by Marriott Fort Lauderdale Weston: Es un hotel de tres estrellas que ofrece una excelente relación calidad-precio. Tiene 174 habitaciones modernas y confortables, con televisión por cable, wifi gratis, microondas y nevera. También tiene una piscina al aire libre, un gimnasio abierto las 24 horas, un centro de negocios con salas de reuniones y conferencias, una cafetería que sirve desayunos buffet y un bar que ofrece bebidas y aperitivos.

– Residence Inn by Marriott Fort Lauderdale Weston: Es un hotel de tres estrellas que ofrece una opción ideal para viajeros que buscan comodidad y espacio. Tiene 100 suites amplias y acogedoras, con cocina completa, sala de estar, comedor, televisión por cable y wifi gratis. También tiene una piscina al aire libre, un gimnasio abierto las 24 horas, una zona de barbacoa y picnic, un mercado abierto las 24 horas con snacks y bebidas, y un desayuno buffet gratis todos los días.

Conclusión

Weston es una ciudad que tiene mucho que ofrecer a sus visitantes. Desde sus hermosos parques naturales hasta su vibrante vida comercial y cultural. Además, cuenta con una variedad de opciones de alojamiento para todos los presupuestos y preferencias. Si estás pensando en visitar Weston, no dudes en contactarnos para ayudarte a planificar tu viaje.

