Turismo en Invierno, Tour por Kiruna en enero 2024

¿Te gustaría vivir una experiencia única en el invierno sueco?

¿Quieres ver la aurora boreal, pasear en trineo de perros y conocer la cultura sami?

Entonces no te pierdas este tour por Kiruna en enero 2024, una de las ciudades más al norte de Europa y el corazón de la Laponia sueca.

En este tour de 5 días y 4 noches, te alojarás en un hotel de hielo, visitarás una mina subterránea, aprenderás sobre la historia y la gastronomía de la región, y disfrutarás de actividades al aire libre como esquí de fondo, raquetas de nieve y pesca en hielo. Además, tendrás la oportunidad de admirar el espectáculo de luces y colores que ofrece la aurora boreal, un fenómeno natural que solo se puede ver en estas latitudes.

El tour por Kiruna en enero 2024 incluye los vuelos desde Madrid o Barcelona, los traslados desde el aeropuerto de Kiruna, el alojamiento en el hotel de hielo y en un hotel tradicional, las comidas, las entradas a los lugares de interés y el alquiler del material necesario para las actividades. El precio por persona es de 2.500 euros, con posibilidad de pagar en cómodos plazos.

No lo dudes más y reserva ya tu plaza para este tour por Kiruna en enero 2024, una aventura inolvidable que te hará descubrir la magia del invierno sueco.

¡Te esperamos!

Turismo en Invierno, Tour por Kiruna en enero 2024 was last modified: by