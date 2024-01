Turismo en Invierno, Tour por Praga en enero 2024

Si eres un amante de la historia, la cultura y la belleza arquitectónica, Praga es una ciudad que no puedes dejar de visitar. Y si además quieres disfrutar de un ambiente mágico y romántico, el invierno es la mejor época para hacerlo. En este post te contamos cómo aprovechar al máximo tu tour por Praga en enero 2024, con consejos prácticos y recomendaciones de lugares que no te puedes perder.

¿Por qué visitar Praga en invierno?

Praga es una ciudad que tiene mucho que ofrecer en cualquier época del año, pero en invierno tiene un encanto especial. Algunas de las ventajas de viajar a Praga en esta estación son:

Menos turistas: Praga es una ciudad muy popular y suele estar llena de visitantes, especialmente en primavera y verano. Sin embargo, en invierno la afluencia de turistas disminuye y podrás disfrutar de la ciudad con más tranquilidad y sin colas.

Precios más bajos: Al haber menos demanda, los precios de los alojamientos, los transportes y las actividades suelen ser más económicos en invierno que en otras épocas del año. Así podrás ahorrar dinero o gastarlo en otras cosas.

Paisajes nevados: Praga es una ciudad muy bonita, pero con la nieve se vuelve aún más espectacular. Podrás admirar el contraste entre el blanco de la nieve y el colorido de los edificios, los puentes y los monumentos. Además, podrás divertirte haciendo muñecos de nieve, tirándote bolas o patinando sobre hielo.

Mercados navideños: Si viajas a Praga en diciembre o principios de enero, podrás disfrutar de los famosos mercados navideños que se instalan en las plazas principales de la ciudad. Allí podrás comprar artesanías, adornos, dulces típicos y bebidas calientes como el vino caliente o el ponche. También podrás ver espectáculos de música, danza y teatro al aire libre.

Ambiente festivo: Praga es una ciudad muy animada y con mucha vida nocturna, pero en invierno se vuelve aún más festiva. Podrás celebrar el Año Nuevo con fuegos artificiales, música y champán, o participar en las tradiciones locales como el lanzamiento de zapatos al río para saber si te casarás ese año.

¿Qué hacer en Praga en invierno?

Praga tiene muchas atracciones que ver y actividades que hacer durante todo el año, pero en invierno hay algunas que son especialmente recomendables. Estas son algunas de las que no te puedes perder:

Visitar el Castillo de Praga: El Castillo de Praga es el símbolo de la ciudad y el complejo palaciego más grande del mundo. Allí podrás ver la Catedral de San Vito, el Palacio Real, la Basílica de San Jorge, el Callejón del Oro y los Jardines Reales. En invierno el castillo tiene un aspecto majestuoso con la nieve y podrás ver la ceremonia del cambio de guardia con uniformes invernales.

Pasear por el Puente de Carlos: El Puente de Carlos es uno de los puentes más antiguos y famosos de Europa. Une la Ciudad Vieja con la Ciudad Pequeña y está decorado con 30 estatuas barrocas. En invierno el puente tiene un ambiente mágico con las luces, la niebla y las vistas al río Moldava.

Explorar la Plaza de la Ciudad Vieja: La Plaza de la Ciudad Vieja es el corazón histórico y cultural de Praga. Allí podrás ver el Ayuntamiento con su reloj astronómico, la Iglesia de Nuestra Señora del Týn, la Iglesia de San Nicolás y la Torre del Antiguo Ayuntamiento. En invierno la plaza se llena de puestos navideños, árboles iluminados y un gran belén.

Subir a la Torre de la Pólvora: La Torre de la Pólvora es una torre gótica que era una de las puertas de entrada a la Ciudad Vieja. Desde su mirador podrás tener una vista panorámica de la ciudad y sus tejados. En invierno la torre se ve aún más impresionante con la nieve y las luces.

Disfrutar de la gastronomía checa: La gastronomía checa es rica y variada, y en invierno podrás degustar platos calientes y reconfortantes. Algunos de los más típicos son el goulash, el svíčková, el knedlík, el vepřo-knedlo-zelo, el smažený sýr o el trdelník. También podrás probar las cervezas checas, famosas por su calidad y sabor.

¿Cómo prepararse para el tour por Praga en invierno?

Para disfrutar al máximo de tu tour por Praga en invierno, es importante que te prepares bien para el clima y las condiciones de la ciudad. Estos son algunos consejos que te pueden ayudar:

Lleva ropa abrigada: Praga tiene un clima continental, lo que significa que los inviernos son fríos y húmedos. Las temperaturas pueden bajar hasta los -10°C y la nieve es frecuente. Por eso, te recomendamos que lleves ropa térmica, gorro, guantes, bufanda, calcetines gruesos y botas impermeables.

Usa capas: Aunque haga frío en el exterior, en el interior de los edificios suele haber calefacción. Por eso, es conveniente que uses capas de ropa que puedas quitarte o ponerte según la temperatura. Así evitarás sudar o pasar frío.

Hidrátate y come bien: El frío puede hacer que pierdas más líquido y energía de lo normal. Por eso, es importante que bebas agua con frecuencia y que comas alimentos nutritivos y calóricos. También puedes tomar bebidas calientes como té, café o chocolate para entrar en calor.

Planifica tu itinerario: Praga tiene muchas cosas que ver y hacer, pero en invierno los días son más cortos y oscuros. Por eso, te aconsejamos que planifiques tu itinerario con antelación y que priorices las visitas que más te interesen. Así podrás aprovechar mejor el tiempo y la luz.

Reserva con antelación: Aunque Praga recibe menos turistas en invierno que en otras épocas del año, sigue siendo una ciudad muy demandada. Por eso, te recomendamos que reserves con antelación tu alojamiento, tu transporte y tus entradas a los lugares más populares. Así podrás ahorrar dinero y evitar sorpresas desagradables.

