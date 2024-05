Una noche en Bogotá estrena ‘Lugar’, una canción de esperanza, libertad y pasión

‘Lugar’ es una oda a la vida en Bogotá, a las oportunidades que ofrece y lo que les hace sentir a quienes la habitan y la transitan.

Una noche en Bogotá es una banda colombiana de indie rock alternativo que nace en el 2022 conformada por Gio Calderón (voz principal y guitarra rítmica), Carlos Polo (bajo), Darío Fernández (guitarra líder) y Nicolás Villamizar (batería y secuencias). El grupo se funda por la necesidad de encontrar un proyecto basado en el amor por la música y el deseo de crear sonidos que cautiven los exigentes oídos de la audiencia en la actualidad. Sus integrantes conciben la banda como una empresa en donde cada uno cumple un rol específico además de la interpretación musical.

La intención de la propuesta de Una noche en Bogotá es crear música que el público y la banda disfruten escuchar, mezclando los diferentes géneros y gustos musicales de cada integrante, logrando así, una identidad como grupo y un reconocimiento dentro de la industria.

«Queremos que nuestra música mueva emociones en las personas. No queremos definir un mensaje como tal, ya que nos encanta que el público interprete cada canción desde su punto de vista, pero es evidente que lo que queremos lograr con nuestras canciones es que, a través de ellas, se permitan liberar los diferentes tipos de sentimientos que tenemos como seres humanos; es decir, que el público se desahogue, libere, se alegre, tenga esperanza y vuelva a vivir o enfrentar la vida desde otro punto de vista», comenta Una noche en Bogotá cuyas influencias musicales viajan por el rock, indie, pop, metal, hardcore, punk rock y britpop.

‘Lugar’ es el nuevo lanzamiento de Una noche en Bogotá, es una canción que habla de la forma en como vemos y afrontamos la vida que muchas veces se vuelve monótona, dentro de una sociedad donde para muchos valen más las apariencias y en donde la información es demasiada, pero no hay certeza de nada, haciéndonos olvidar que las oportunidades siempre estarán ahí y es solo decisión nuestra tomarlas o dejarlas pasar. Transmite esperanza y lo que significa para Gio el hacer parte de UNB, siendo en este momento su mayor apuesta y su conexión con la libertad y su pasión, la música.

‘Lugar’ explora sonoridades pop rock con sonidos alternativos y frescos, tiene distorsiones no muy pesadas con guitarras pronunciadas, sobre todo en la guitarra líder donde se identifica esa influencia del rock de los 2.000 mezclada con el shoegaze actual.

El video de ‘Lugar’ de Una noche en Bogotá lo protagonizan sus integrantes y se filmó en la ciudad donde se formó la banda. El concepto del video se basa en mostrar la ciudad y varios de sus lugares más reconocidos para pasar ‘Una noche en Bogotá’. El registro se hizo durante un performance de la banda en una terraza donde tienen de fondo la ciudad y lo alternaron con un stop motion de fotos de los músicos de espalda recorriendo estos lugares frecuentados en la capital.

‘Lugar’ es el tercer sencillo de Una noche en Bogotá después de ‘Cicatrices’ y ‘Brújulas’. Estas canciones estarán incluidas en el disco debut del grupo que se lanzará a final de año.

«Lanzaremos el álbum completo a final de este año y tenemos pensado grabar un Live Session y de ahí sacar videos y posiblemente algunas canciones del álbum en vivo», cuenta la banda.

«Nuestra expectativa es vivir un par de minutos en el día a día de las personas, en donde podamos mover alguna emoción sin importar cuál, en que podamos transportarlos a recuerdos o futuros imaginados. Creemos que tenemos un sonido característico que a pesar de ser influenciado por muchos géneros tiene su propia identidad y es un poco distinto de lo que está actualmente en el Mainstream tanto local como latinoamericano. Nuestra propuesta puede trascender de una manera adecuada y hemos recibido muy buen feedback de medios en Latinoamérica y esperamos que siga así este crecimiento en la región», concluye Una noche en Bogotá.

