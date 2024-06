Ricardo Pita presenta ‘Tanto’, una canción de resistencia y perseverancia

Ricardo Pita es un viajero, nómada, caminante, amante de la vida, la naturaleza y la música. Una persona que propone unión, igualdad y reflexión, pero con ligereza y buen ánimo. Un contador de historias a través de canciones que conecten, comunique y que lleven mensajes de unión. A través de su propuesta, el músico ecuatoriano busca crear conciencia y decirles a los locos, a los alienados y a los reprimidos del mundo que no están solos.

Ricardo Pita creció en un hogar rodeado de mucha música en la que al mismo tiempo se escuchaba folclore y rock. Esa fusión y mezcla de ritmos se hace muy presente en toda su música. La influencia principal de su música son los viajes, las carreteras, la naturaleza, la gente y las comidas de cada ciudad visitada. Las luchas y las voces silenciadas. El humanismo como bandera.

«Me gustaría que quienes me escuchan sientan que son parte de algo. Que encuentren en mi música un espacio donde son bienvenidos. Me gustaría lograr que despierten, que dejen de aceptar lo que el convencionalismo nos propone como norma. Entregarles un mensaje potente, que los haga reflexionar, al mismo tiempo que divertirse y querer cantar a todo pulmón», comenta Ricardo Pita.

‘Tanto’ es el nuevo lanzamiento del músico ecuatoriano Ricardo Pita, una canción que habla de la necesidad de migrar e ir a buscar un futuro mejor teniendo que dejar atrás tu gente, tu vida, para luego encontrarse lejos, añorando regresar. Al mismo tiempo, el coro dice que todo el recorrido, todo lo caminado, lo bueno y lo malo te ha llevado a ser quién eres. Todo es aprendizaje.

La letra de ‘Tanto’ narra la historia de un migrante que, en su camino, por más que esté lleno de dificultades, también encuentra muchísimas alegrías y aprendizajes. La canción tiene una mezcla de ritmos que llevan al oyente por un paseo que viaja por África, ritmos latinoamericanos y tropicales. La idea es que las personas sientan el viaje que trajo esos ritmos africanos a ser arraigados en el continente americano. Beats volcánicos electrónicos.

https://open.spotify.com/intl-es/album/2l1bmq7ZISAzPiTXouHOT4

«La música la empecé a hacer en la playa de Ipanema en Río, pero la historia de la letra es otra. En 2019 tuve una experiencia que me marcó mucho yendo por primera vez hacia México, país al que prometí no ir hasta tener un show de peso y así fue. Me invitaron a participar en un festival junto a Caetano Veloso, Natalia Lafourcade, Kevin Johansen, Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, algunos de mis más grandes referentes en la música. En el aeropuerto fui llevado sin razón alguna a un calabozo con condiciones inhumanas, donde estaban hacinadas personas de muchas nacionalidades. Algunos llevaban varios días ahí. Pude experimentar de primera mano el abuso del poder de las personas de migración quienes maltrataban a la gente con golpes e insultos. Había una desinformación total del por qué estábamos ahí y cómo se solucionaría. Al mismo tiempo que veía la crueldad pude evidenciar el poder del espíritu humano y la bondad de la que somos capaces. La gente ahí encerrada se olvidaba de sus propias preocupaciones por ayudar e intentar tranquilizar a los nuevos que iban llegando, compartiendo la poca comida que se tenía. Pronto nos habíamos hecho buenos amigos. Escuché muchas historias de lucha, de gente que venía dejando su vida atrás para buscar una mejor oportunidad y darle un mejor futuro a sus familias», enfatiza Ricardo Pita.

https://youtu.be/sXXuNQiJPJc

El video de la canción es una bitácora de los viajes del nómada, protagonista de la canción, quien vive entre terminales y aeropuertos, y todas las alegrías y añoranzas que el viaje conlleva. A la vez, se muestra información sobre la migración a través de los años.

«Quiero crear un mensaje de empatía por nuestros hermanos latinoamericanos que luchan a diario lejos de sus familias, por buscar un mejor mañana. Al mismo tiempo está el mensaje de saber reír ante el infortunio, de no dejarse abatir por los problemas, de darle buena cara al mal tiempo y de poder controlar cómo reaccionamos ante las adversidades», puntualiza el artista ecuatoriano.

‘Tanto’ es el primer sencillo del nuevo disco de Ricardo Pita, donde hace un giro bastante notorio de su sonido anterior. Su cuarto álbum de estudio, que se lanzará a finales de agosto, es un trabajo en donde incorpora sonidos de música electrónica. Los beats volcánicos y los sintetizadores llevarán la base de las canciones.

Según Ricardo, «el disco narrará la experiencia latinoamericana. Es una mirada a todo lo que nos aqueja como sociedad ante los malos gobiernos y todo lo que nos puede ser arrebatado en un segundo, haciéndonos reflexionar de lo que es realmente importante: la familia y la unión. Al mismo tiempo, refleja lo que nos caracteriza como latinos, la alegría ante la adversidad. Nunca dejarnos abatir por lo que no podemos controlar, invitándonos a levantar la voz y hacernos escuchar».

«Es un momento importante para despertar. Vivimos en una sociedad que acepta como norma que debemos consumir y alimentar a ese monstruo que hoy llaman algoritmo y que nadie está buscando otras opciones de cómo conectarse con los demás. Nos tienen controlados y como humanos deberíamos intentar revolucionar y romper ese ciclo. No adaptarnos. Es hora de que Latinoamérica despierte como lo están haciendo sus volcanes», concluye Ricardo Pita.

Ricardo Pita presenta ‘Tanto’, una canción de resistencia y perseverancia was last modified: by