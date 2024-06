Descubre a GÓLIZ

Tema: El Tumbao de la Negra

Ricardo Góliz, conocido en la industria musical como Góliz, es un destacado cantante y compositor de música urbana nacido en Caracas, Venezuela, el 15 de junio de 1996. Desde temprana edad, demostró su pasión por la música, comenzando a componer desde adolescente y a los 14 años ya se encontraba cautivando al público en los vagones del metro de Caracas con sus rimas y versos. Tras ser firmado por el prestigioso sello Amazonas Music en 2021, Góliz se ha destacado como uno de los artistas principales de esta compañía discográfica liderada por el empresario venezolano Orlando Blanco, con sede en Miami, Estados Unidos.

Góliz ha logrado un notable reconocimiento en la industria musical, recibiendo premios como el Artista Revelación del Año en: Premios Lo Nuestro es Primero (2023) y siendo invitado especial a los Prestigiosos Premios Mara Internacional (2023). Además, ha participado en diversos eventos públicos y privados, destacándose su participación especial en Operación Talento, evento realizado en Barranquilla, Colombia en el año 2016, donde emocionó significativamente al público, consolidando así su presencia en la escena musical internacional.

El artista ha realizado varios lanzamientos en las plataformas digitales, entre los cuales destacan «Si Tú», «La Nota», «Culpable”, «Qué Pasaría”, “El Tumbao de la Negra”, Este último tema cuenta con dos versiones y es el actual sencillo en promoción, causando un impacto de relevancia en el público y medios de comunicación.

Actualmente, su música resuena en audiencias globales y su tema «El Tumbao de la Negra» está causando un impacto significativo a nivel mundial.

