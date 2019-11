Pensando en los amantes del cine y en ofrecer variedad de contenidos, MundoDPelicula y Cines Unidos se renuevan, con un espacio de entretenimiento

y cultura, “Desde El Cine”. Esta iniciativa cuenta con la dirección del talentoso Carlos Daniel Malavé y está destinado a realizar entrevistas a personalidades

del mundo artístico venezolano desde una sala de cine.

El segmento semanal, presentado por el actor y conductor de TV, Leo Aldana, se propone conectar a los espectadores con las novedades del mundo del cine,

entrevistas, premieres, próximos estrenos y lo más top de la cartelera nacional e internacional. “Desde el Cine”, hace referencia a ese lugar mágico y de encuentro, que permite experimentar sensaciones únicas, que se comparten en compañía de amigos, desde la comodidad de una butaca, dándole un toque de

frescura y diversión a cada entrevista.

“Desde el Cine”, no solo logra que la gente de la industria hable de sus proyectos, sino que además, abre las puertas a personalidades del medio artístico nacional

para dar a conocer su perspectiva como espectador, mostrando sus gustos y preferencias.

Todos los viernes, los invitados de lujo se dan cita en una nueva entrega, que se puede disfrutar desde el IGTV de las cuentas de Instagram de Cines Unidos

nacional, como un previo a la película que los espectadores elijan disfrutar. Nota de prensa : Joseph Herrera V.P. Sport Magazine. (@CinesUnidos) y MundoD’Pelicula (@MundoDPelicula). Estos clips, cuentan con una versión más corta, proyectada, en las salas de Cines Unidos a escalanacional, como un previo a la película que los espectadores elijan disfrutar. Este formato ha tenido una gran aceptación por parte de la audiencia, debido a que se presenta de forma jovial y el carisma de Aldana hace que se convierta en una charla entre amigos.

Vía IGTV: “Desde El Cine” Llega con Leo Aldana was last modified: by

En : Notas de Prensa