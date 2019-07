Abiertas las inscripciones para el Festival Nuevas Bandas 2019

La Fundación Nuevas Bandas, Provea y Movistar, en alianza con La Mega, Maqueta Uno y Cusica, se complacen en anunciar que desde este lunes 8 de julio y hasta el 31 de julio de 2019, estará abierto el proceso de inscripción para el Festival Nuevas Bandas 2019 a través del site www.cusica.com, por segundo año consecutivo.

Las agrupaciones interesadas en participar en el Festival Nuevas Bandas deberán ingresar sus datos en www.cusica.com/nuevasbandas, donde encontrarán todos los requisitos y condiciones para ser aceptados en el proceso de inscripción.

Una vez cerradas las inscripciones, se elegirán a las bandas que participarán en los Circuitos Nuevas Bandas 2019, a llevarse a cabo en gran parte del territorio nacional entre agosto y octubre, dando así forma al cartel del Festival Nuevas Bandas 2019.

Tras ser vitrina de las bandas más representativas del pop-rock local de los últimos años, entre las que se encuentran Caramelos de Cianuro, Los Amigos Invisibles, Los Mentas, Candy66, Tomates Fritos, VINILOVERSUS, La Vida Bohème, Los Mesoneros, Okills, Rawayana, Charliepapa, Le’Cinema, o más recientemente, Anakena, el Festival Nuevas Bandas se prepara para celebrar su nueva edición recordando los 30 años de Encuentro en el Ruedo, legendario concierto donde participaron Sentimiento Muerto, Desorden Público y Zapato3, que consolidó a la terna de bandas locales y sentó las bases de lo que posteriormente se convirtió en el Festival Nuevas Bandas.

Términos y condiciones:

1. Podrán participar bandas de rock, en todos sus géneros y estilos, radicadas en cualquier zona del país.

2. Las agrupaciones que deseen inscribirse en el Festival Nuevas Bandas deberán tener como mínimo un año de fundadas.

3. Sus integrantes deberán ser mayores de edad.

4. El grupo debe contar con un repertorio musical nunca menor a 30 minutos.

5. Todos los temas del mencionado repertorio deberán ser autoría de la banda. No se aceptan versiones.

6. Los músicos no podrán formar parte de más de una banda y no se aceptarán músicos invitados.

7. Fecha de inscripción: Del lunes 8 de julio hasta el miércoles 31 de julio llenando la planilla disponible en www.cusica.com/nuevasbandas.

8. Posteriormente se anunciarán los Circuitos Nuevas Bandas 2019 en todo el país.

9. Llenar las planillas con sus recaudos no garantiza la selección definitiva del grupo en el Festival Nuevas Bandas.

10. Las agrupaciones seleccionadas para concursar en el Festival Nuevas Bandas no podrán llevar al evento sus propios ingenieros de sonido, técnicos o roadies. Deberán trabajar de la mano con el personal del show.

11. De quedar seleccionada la agrupación, las grabaciones de sus presentaciones en vivo durante el evento pertenecen a la Fundación Nuevas Bandas, y ésta se reserva el derecho a usarlas en cualquiera de los discos que publique posteriormente.

12. Los resultados de la selección para los Circuitos Nuevas Bandas se darán a conocer oportunamente en los medios de comunicación y a través de las redes sociales de la Fundación Nuevas Bandas.

NOTA: Al inscribirse para concursar en el Festival Nuevas Bandas 2019, los participantes aceptan que las grabaciones de sus presentaciones en vivo durante el evento pertenecen a la Fundación Nuevas Bandas, y ésta se reserva el derecho a usarlas en cualquiera de los discos que publique posteriormente.

Entiéndase esto, que al aceptar participar en todo este proceso, implícitamente están aceptando la cesión de los derechos legales de todo el material antes descrito, bien sea registrado en audio, en video o en audio/video, o en cualquier formato conocido o por conocer.

Por ende, el artista, banda y/o su representante legal, renuncian en ese momento, a cualquier reclamo por concepto de derechos de autor, regalías y cualquier otro concepto similar. Así mismo, al inscribirse en el concurso, todos aceptan que el material que presentan, es de su única y exclusiva pertenencia y creación.

Para + info: @nuevasbandas

