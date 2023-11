Las galerías ABRA y Ana Mas Projects

participarán conjuntamente en ARTBO 2023

La galería venezolana ABRA participará en conjunto con la galería española Ana Mas Projects en la Feria Internacional de Arte de Bogotá, ARTBO, que se llevará a cabo del 23 al 26 de noviembre de 2023, en Ágora Bogotá Centro de Convenciones, Colombia.

Para esta edición de ARTBO, las galerías ABRA y Ana Mas Projects mostrarán el trabajo de los artistas Regina Gimenez y Sheroanawe Hakihiiwe dentro de la sección Proyectos, comisariada por Claudia Segura.

Gimenez y Hakihiiwe desarrollan narrativas propias y procesos creativos donde unen lo ancestral con lo contemporáneo en un tiempo fragmentado en el que coexisten pasado y presente, lo real y lo imaginado. La propuesta une por vez primera la obra de ambos artistas en un mismo espacio expositivo, vinculando su producción y generando nuevas lecturas entre sus obras. El proyecto busca incidir en el diálogo, las sintonías y sincronicidades entre sí, así como el carácter curioso y atento de los dos artistas “recolectores de fragmentos producidos por la actividad humana o sus imaginarios en torno a la noción de la naturaleza” (cita extraída del texto curatorial).

ARTBO 2023 estará abierta al público desde el jueves 23 hasta el domingo 26 de noviembre de 2023, en Ágora Bogotá Centro de Convenciones, Colombia.

Regina Gimenez [Barcelona, España, 1966]

Parte en sus obras de la apropiación de elementos extraídos de antiguos atlas, libros de geografía y cosmología, y su reorganización en nuevas composiciones, eliminando cualquier lógica política y enfatizando su condición simbólica hasta el punto de darles una autonomía conceptual y formal propia. Una exploración que da como resultado un universo particular de formas geométricas, de códigos comunicativos que se replantean y que llevan al surgimiento de nuevas lecturas sobre la imagen y su significado.

Sheroanawe Hakihiiwe [Sheroana, Venezuela, 1971]

Es un artista indígena residenciado en Platanal, comunidad yanomami en el Alto Orinoco, quien desde la década de los noventa ha venido desarrollando, desde el dibujo y la pintura, un trabajo orientado al rescate de la memoria oral de su pueblo, su cosmogonía y tradiciones ancestrales. El artista desarrolla un lenguaje sintético, concreto y mínimo sobre la vasta e intensa relación que tiene su comunidad con la selva, comprendida como una entidad viva e indisoluble de la existencia del pueblo yanomami. Algunas obras de Hakihiiwe también estarán exhibidas en la sección de Referentes de la feria, curada por Julieta González.

