La Corporación Eléctrica Nacional (Coporelec) aumentó a seis horas el Plan de racionamiento eléctrico en el estado Zulia donde se siguen reiterando las denuncias de los “bajones” eléctricos, fluctuaciones, daños de equipos y de electrodomésticos.

La información fue publicada en la cuenta de Twitter de la institución, donde especifica los nuevos planes de interrupción del servicio eléctrico que iniciaron a partir de este lunes.

En la red social específica la planificación de los racionamientos organizados en diferentes bloques, diurnos y nocturnos, de lunes a domingos en diferentes municipios, parroquias y sectores de la entidad.

En algunos sectores, el racionamiento se extiende más de lo establecido y en otros menos de lo que indica en el cronograma.

ATROZ! CORPOELEC anuncia racionamiento eléctrico de 6 horas mínimo en el Zulia was last modified: by

Loading...

ATROZ! CORPOELEC anuncia racionamiento eléctrico de 6 horas mínimo en el Zulia

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):