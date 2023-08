Desde 2020 más de 180 deportistas han sido atropellados en Maracaibo por imprudencia de los conductores

Desde 2020 más de 180 deportistas han sido atropellados en Maracaibo por imprudencia de conductores

La situación de los ciclistas y corredores en Maracaibo es alarmante. Cada semana se reportan casos de atropellos por parte de conductores irresponsables que no respetan las normas de tránsito ni la vida de los deportistas. Las autoridades locales parecen indiferentes ante esta problemática que afecta la salud y la seguridad de los ciudadanos. En este artículo, analizaremos las causas y las posibles soluciones de esta crisis vial que pone en riesgo a los amantes del deporte al aire libre.

Según datos del Observatorio Venezolano de Seguridad Vial, en el año 2020 se registraron 1.234 accidentes de tránsito en Maracaibo, de los cuales 187 involucraron a ciclistas o corredores. Estas cifras representan un aumento del 23% con respecto al año anterior, lo que evidencia la gravedad de la situación. (Estos son los datos más recientes obtenidos al momento de realizar la investigación sobre el tema.)

Entre las principales causas de estos accidentes se encuentran el exceso de velocidad, la falta de señalización, el incumplimiento de las normas de circulación y la imprudencia de los conductores.

Los deportistas que practican actividades al aire libre se ven obligados a compartir las calles con vehículos que no les dan el espacio ni la prioridad que les corresponde. Además, deben lidiar con la falta de infraestructura adecuada, como ciclovías, aceras o parques, que les permita realizar su ejercicio con seguridad y comodidad. Muchos de ellos han sufrido lesiones graves e incluso la muerte por culpa de conductores que no respetan su derecho a la vida.

Ante esta situación, las autoridades locales han mostrado una actitud pasiva e indolente. No han implementado medidas efectivas para prevenir y sancionar estos atropellos, ni han destinado recursos para mejorar la infraestructura vial y fomentar una cultura de respeto y convivencia entre los diferentes actores del tránsito. Tampoco han brindado apoyo ni asistencia a las víctimas y sus familiares, que se ven afectados por las secuelas físicas, emocionales y económicas de estos hechos.

En este artículo, proponemos algunas soluciones para enfrentar esta crisis vial y proteger la vida de los deportistas al aire libre. Entre ellas, destacamos la necesidad de crear ciclovías señalizadas, ampliar y mejorar las aceras y los espacios públicos, educar a los conductores sobre las normas de tránsito y los derechos de los ciclistas y corredores, aplicar sanciones severas a los infractores, impulsar campañas de concientización y sensibilización sobre la importancia del deporte y la salud, y establecer mecanismos de atención y reparación a las víctimas y sus familiares.

Creemos que estas medidas son urgentes e imprescindibles para garantizar el derecho a la vida, a la salud y al deporte de los ciudadanos. Esperamos que este artículo sirva para generar un debate constructivo y una acción colectiva que nos permita construir una ciudad más segura, saludable y humana para todos.

Los vehículos con «mataburros» son una amenaza para la seguridad vial en Maracaibo, la segunda ciudad más poblada de Venezuela.

El caso más reciente sucedido en Maracaibo, fue el de un corredor de maratón con habilidades especiales, arrollado por un conductor presuntamente bajo efectos del alcohol y conduciendo de forma peligrosa un vehículo 4×4 con un «mataburro».

Es importante destacar que «los llamados «mataburros» no vienen de fábrica con los vehículos los usuarios los agregan posteriormente a los mismos», indicó un deportista de running consultado en Maracaibo.

Estos accesorios metálicos, que se colocan en la parte delantera de los automóviles para protegerlos de posibles choques, están prohibidos por la ley desde el año 2014, pero muchos conductores los siguen usando sin importarles las consecuencias.

Los «mataburros» pueden causar graves daños a otros vehículos, peatones y ciclistas en caso de accidente, ya que aumentan el impacto y la penetración de la carrocería. Además, pueden afectar el funcionamiento del sistema de airbags y la refrigeración del motor. Según datos de la Policía Nacional Bolivariana, los «mataburros» han sido responsables de al menos 15 muertes y 50 heridos en Maracaibo en los últimos cinco años.

A pesar de estas cifras alarmantes, algunos conductores irresponsables siguen instalando estos accesorios ilegales en sus vehículos, alegando «embellecen sus vehículos y se sienten más potentes» según se pudo leer en redes sociales comentarios de conductores que se jactan de tenerlos

Sin embargo, esta práctica no solo pone en riesgo su propia vida y la de los demás, sino que también los expone a multas y sanciones por parte de las autoridades.

La ley establece que los vehículos con «mataburros» pueden ser retenidos y llevados a un depósito, donde se les retirará el accesorio y se les cobrará una multa equivalente al 10% del salario mínimo.

Además, el conductor puede perder puntos en su licencia de conducir o incluso enfrentarse a una pena de prisión si se comprueba que causó un daño irreparable a una persona o a un bien público.