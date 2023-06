Cansados de esperar! Zulianos y Falconianos rompieron el bloqueo Yukpa del Puente sobre el Lago, VIDEO

Después de más de 12 horas esperando a la autoridad para que moviera los manifestantes que estaban bloqueando la vía principal más importante del Zulia y del Occidente de Venezuela, como lo es el Puente General en Jefe Rafael Urdaneta, las víctima de las tropelías de los indígenas Yukpas, choferes y usuarios particulares, transportistas de alimentos y otros insumos decidieron traspasar la barricada, no sin antes advertirle a los aborígenes que se apartaran.

Como en efecto lo hicieron, el hecho quedó registrado por el periodista Yorman Cruz:

ÚLTIMA HORA A las 4:50 p.m. de este martes, cansados de estar en la cola por la tranca de los yukpas en el puente sobre el lago de Maracaibo, decidieron tomar por sus manos la acción. Los indígenas se tuvieron que quitar por la cantidad de carros que iban a alta velocidad pic.twitter.com/SdzRBZEfSa — Jhorman Cruz (@Jhormancruz1) June 13, 2023

