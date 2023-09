Reportaje especial, Maracaibo una ciudad invivible que se convierte en una ciudad fantasma

Maracaibo: ¿Cómo sobrevivir en una ciudad al borde del colapso?

Atrás quedaron las añoradas temporadas gaiteras y navideñas.. en la que cada habitante de la ciudad pionera de Venezuela, podía lucir sus «estrenos» en navidad, comprar la cena navideña, algunos hasta compraban carro del año con sus aguinaldos, beberse su «cajita de regional o Zulia»..

Maracaibo fue la primera ciudad de Venezuela en tener alumbrado público, cine, y hasta un rascacielos con ascensor (de esa época), en la actualidad solo se ven calles llenas de basura (en las zonas donde todavía queda gente viviendo), pero en su mayoría desoladas, sin personas, ni comercios.. los que todavía resisten a cerrar operaciones, abren en horario reducido, solamente en turno diurno y más de la mitad de esa jornada a diario la pasan sin electricidad..

En este reportaje hablaremos sobre las causas y consecuencias de como se ha convertido Maracaibo en una ciudad invivible..

Maracaibo es la segunda ciudad más poblada de Venezuela, pero también una de las más afectadas por la crisis económica, social y política que vive el país. La inflación, los apagones, la escasez de alimentos, medicinas y combustible, la inseguridad y el deterioro de los servicios públicos han convertido a esta urbe en un escenario de desesperación y resistencia para sus habitantes.

Por ello los inmuebles y hasta los vehículos que antes eran de poca oferta ahora tienen una baja de demanda tanto que estos mercados secundarios (porque el primario desapareció con el crédito bancario hace años) tienen sus ventas por el suelo, nunca hubo tanta oferta de inmuebles en la ciudad, tanto para vender como para alquilar y nadie está haciendo cola ni para lo uno ni para lo otro.. igual los vehículos, el problema de la gasolina ha disparado la oferta porque ya nadie quiere el dolor de cabeza de tener que limpiar el sistema de inyección de gasolina mensualmente.

En este artículo, analizaremos las causas y consecuencias de la situación de Maracaibo, así como las posibles soluciones y alternativas que se plantean desde diferentes sectores para mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos.

¿Qué factores han llevado a Maracaibo al borde del colapso?

Maracaibo es una ciudad con una larga historia y tradición cultural, comercial y petrolera. Su ubicación estratégica en el lago de Maracaibo, el mayor reservorio de petróleo de Venezuela y uno de los más grandes del mundo, le ha otorgado una importancia económica y política clave para el desarrollo nacional.

Sin embargo, en los últimos años, la ciudad ha sufrido las consecuencias de la mala gestión , el desmantelamiento de la industria petrolera y la pandemia de covid-19, las sanciones por parte de EEUU, han agravado la crisis humanitaria que padece el país.

Algunos de los factores que han contribuido al deterioro de Maracaibo son:

La inflación:

Según el Observatorio Venezolano de Finanzas, la inflación acumulada en Venezuela en 2020 fue de 3.713%, la más alta del mundo. Esto ha provocado una pérdida del poder adquisitivo de la población, que ve cómo sus ingresos se vuelven insuficientes para cubrir sus necesidades básicas.

El salario mínimo en Venezuela es de Bs.130 mensuales (unos 3,89 dólares al cambio oficial para hoy 11/09/23), mientras que la canasta básica alimentaria supera los $300 dólares americanos.

Los apagones:

Maracaibo es una de las ciudades más afectadas por los constantes cortes eléctricos que se registran en el país desde 2010. Estos apagones pueden durar desde unas horas hasta varios días, lo que genera graves problemas para el funcionamiento de los hospitales, las escuelas, los comercios, las comunicaciones y la vida cotidiana en general. Además, los apagones incrementan el riesgo de contagio de covid-19, al dificultar el acceso al agua potable, el almacenamiento de alimentos y medicinas y el cumplimiento de las medidas de bioseguridad.

Para el momento de escribir este reportaje, casi en cada sector de la ciudad se aplica un apagón diario de al menos 3 horas y los hay de 12 y más, con una temperatura de 35 grados y sensación térmica de 45 grados es insoportable para cualquiera, sea joven o adulto mayor la situación..

La caída de la economía:

La economía venezolana se ha contraído un 80% desde 2013, según el Fondo Monetario Internacional. Esto ha provocado una reducción drástica de la producción nacional, el cierre masivo de empresas y comercios, el aumento del desempleo y la pobreza y la dependencia de las importaciones.

Maracaibo ha sido especialmente golpeada por la crisis económica, al depender en gran medida del sector petrolero, que ha visto disminuir su producción y sus ingresos por la falta de inversión, mantenimiento y personal calificado, así como por las sanciones impuestas por Estados Unidos y otros países.

¿Qué consecuencias tiene la situación de Maracaibo para sus habitantes?

La situación de Maracaibo es una de las más críticas del país. La ciudad sufre de constantes apagones, escasez de agua, gasolina y alimentos, hiperinflación, inseguridad y deterioro de la infraestructura. Estos problemas afectan gravemente la calidad de vida de sus habitantes, que se ven obligados a sobrevivir en medio de la crisis.

Los apagones son uno de los principales desafíos que enfrentan los marabinos. Según el Comité de Afectados por los Apagones, en el primer semestre del 2021 se registraron más de 26 mil cortes eléctricos en el estado Zulia, lo que equivale a un promedio de 144 horas sin luz al mes.

Esto implica que los ciudadanos no pueden acceder a servicios básicos como la refrigeración, la comunicación, el transporte, la educación y la salud. Muchos comercios e industrias han tenido que cerrar o reducir sus operaciones por falta de energía.

La escasez de agua es otro problema que aqueja a los marabinos. Según un informe de la ONG Transparencia Venezuela, el 95% de los hogares de Maracaibo no recibe agua potable por tubería.

Los ciudadanos tienen que recurrir a fuentes alternativas como camiones cisterna, pozos o ríos, que no garantizan la calidad ni la salubridad del líquido. Esto aumenta el riesgo de contraer enfermedades como el cólera, la hepatitis o la diarrea.

La falta de gasolina y alto precio de los alimentos (ahora hay de todo en los anaqueles pero a un precio impagable ) también dificulta la vida de los marabinos. Debido al colapso del sistema refinador nacional y a las sanciones internacionales, Venezuela enfrenta una severa escasez de combustible, que afecta especialmente a las regiones más alejadas de la capital. Los ciudadanos tienen que hacer largas colas para surtir sus vehículos o pagar altos precios en el mercado negro.

Y para colmo la Alcaldía cobra el servicio de aseo urbano pero muchos sectores no saben que es un camión recolector desde hace años..

Esto limita su movilidad y su capacidad de generar ingresos. Por otro lado, la hiperinflación y la caída del poder adquisitivo hacen que los alimentos sean cada vez más inaccesibles para la mayoría de la población. Según el Centro de Documentación y Análisis Social (Cendas), en junio del 2021 se necesitaban 283 salarios mínimos para cubrir la canasta alimentaria familiar, pero un estudio reciente indica lo siguiente al respecto de la cesta alimentaria de supervivencia:

Así, en Maracaibo, la capital del Zulia ubicada en Costa Occidental del Lago, se registró una diferencia en la tasa de cambio promedio Bs/USD de 315% entre la segunda quincena de agosto de 2022 (Bs./USD 7,92) y la segunda quincena de agosto de 2023 (Bs./USD 32,86). Mientras que en Cabimas ─en la Costa Oriental del Lago─ en este mismo período la tasa de cambio promedio de bolívares por dólar se incrementó 313%. En agosto de 2022 el promedio era de Bs./USD 7,82, mientras que para agosto de 2023 escaló Bs./USD 32,28. Fuente. CODHEZ

La inseguridad y el deterioro de la infraestructura son otros factores que agravan la situación de Maracaibo. La ciudad registra altos índices de violencia, robos, extorsiones y secuestros, que generan un clima de temor e incertidumbre entre los habitantes. Además, las calles, puentes, edificios y espacios públicos se encuentran en mal estado por falta de mantenimiento y obras públicas. Esto afecta la estética, la movilidad y la seguridad de la ciudad.

En conclusión

La situación de Maracaibo es una muestra del deterioro social, económico y político que vive Venezuela. Sus habitantes sufren las consecuencias de una crisis humanitaria sin precedentes, que les impide disfrutar de sus derechos y libertades.

Todos los días de cada sector de la ciudad parten al riesgo del recorrido por el Darién decenas de marabinos y de otros municipios del Zulia, una situación indetenible por la inestabilidad social y económica.

Este reportaje se hace en base a encuestas realizadas en los diversos sectores de la ciudad, datos publicados por organismos independientes, estadisticas gubernamentales, entre otros que han sido fuente del mismo.

La ciudad sigue esperando soluciones a la grave situación que atraviesan los marabino, ha pasado otro aniversario esperando buenas noticias que nunca llegan..

