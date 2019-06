“Caballero Venezuela” efectuó su gran casting con total y absoluto éxito

La organización recibió en la ciudad de Caracas a los posibles sucesores de Francesco Piscitelli (Mister Venezuela International 2018)…

La organización “Caballero Venezuela” logró recibir a un destacado número de jóvenes provenientes de diversas partes del país, gracias a un exitoso encuentro que fue convocado en la ciudad de Caracas este pasado lunes 10 de junio en las instalaciones de Raenrra Club ubicado en el Altamira Village Hotel & Suite.

La gran variedad de perfiles, prototipos, y aspirantes que asistieron, complacieron gratamente al jurado calificador que se dio cita en el lugar; un trabajo que fue dirigido y supervisado por Raenrra (Presidente del proyecto).

El afamado diseñador de modas y especialista en certámenes de belleza, informó que su objetivo es seleccionar a unos 30 chicos “… quiero que el espectáculo que estamos programando para el mes de octubre sea impactante y de absoluto nivel. Por eso iniciamos nuestras actividades con tiempo para dar con un buen grupo de participantes… Nuestra meta es formarlos con las herramientas y los profesionales indicados para que nos simbolicen con distinción en eventos internacionales” remarcó Raenrra.

El joven que resulte ganar la competencia de “Caballero Venezuela” llevará el título del país en la próxima edición del certamen “Mister International”, gala en la cual han participado Rafael Angelucci (2015), Walfred Crespo (2016), Ignacio Milles (2017), y Francesco Piscitelli (2018); todos ellos formados y supervisados por Raenrra y su staff de profesionales.

Víctor Fernández (Directivo de la organización) informó que el grupo de chicos seleccionados para formar parte de esta competencia será anunciado muy pronto “… por eso invito a los medios de comunicación social y a los seguidores de esta organización a estar muy pendientes de nuestras coordenadas. En pocos días les presentaremos a los afortunados participantes de esta primera edición de Caballero Venezuela… será un espectáculo que gustará”, remarcó.

