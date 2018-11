“Esperamos que de esa visita y del informe que está en proceso de elaboración en la OEA se desprendan más acciones tendentes a conseguir recursos que nos permitan hacer intervenciones de urgencia en los puntos más críticos que reciben el impacto de la crisis migratoria”, dijo Trujillo en una declaración. De igual manera, espera que esa visita e informe “contribuyan al esfuerzo que está haciendo el gobierno del presidente (Iván) Duque de fortalecer la capacidad insitucional”. Una fuente conocedora de la visita que solicitó el anonimato dijo a EFE que el grupo se trasladará a las ciudades colombianas de Maicao y Cúcuta, en el límite con Venezuela. Allí, la delegación examinará los centros de acogida de migrantes venezolanos y evaluará las políticas aplicadas por las autoridades colombianas para afrontar la llegada de esas personas, además de “dimensionar su situación de vulnerabilidad”, indicó la fuente. En este sentido, el canciller Trujillo aseveró ayer que los embajadores de la OEA vienen “a mirar sobre el terreno la magnitud de la crisis migratoria”. “Esta visita es un paso de la mayor importancia en el fortalecimiento de la capacidad regional para hacerle frente a la crisis migratoria proveniente de Venezuela”, subrayó Trujillo. Asimismo, afirmó que su visita es “un paso adicional” en la estrategia de Colombia para “mostrar la dimensión regional de la crisis migratoria proveniente de Venezuela, así como la característica global de esa crisis migratoria”. En la visita participarán delegaciones de 17 Estados miembros de la OEA: Argentina, Belice, Chile, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía y Uruguay.

Colombia espera recursos de la OEA para anteder éxodo masivo de venezolanos was last modified: by

Loading...

Colombia espera recursos de la OEA para anteder éxodo masivo de venezolanos

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):