BOGOTÁ.- Ciudadanos Venezolanos podrán ingresar a Colombia solo con su cédula de identidad.

El carnet fronterizo ya no será una exigencia para ingresar al vecino país, así lo hizo saber el director de Migración Colombia, Fernando García.

En visita al puente internacional Simón Bolívar, García especificó que cualquier ciudadano venezolano pude entrar al país solo con la cédula de identidad.

En el caso de que no tengan a la mano la cédula, pueden presentar el carnet fronterizo o el pasaporte.

La idea, según el director de Migración Colombia, es evitar que la gente se lance a las trochas porque no cuenta con la tarjeta de movilidad u otro documento.

Los Venezolanos podrán ingresar a Colombia solo con su cédula de identidad nuevamente luego de la ruptura de relaciones entre ambas naciones en 2019.