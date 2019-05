COLOMBIA: Macabro asesinato de una niña de 6 años en Barranquilla

BARRANQUILLA, COLOMBIA.- El diario El Heraldo de Barranquilla informó que en las diligencias judiciales contra Chapman, el fiscal leyó el testimonio del adolescente que lo acusa de ser el autor intelectual del asesinato de la niña de 6 años.

Según el relato del joven, el pasado sábado Chapman Peñaloza se encontraba departiendo en la terraza de su casa ubicada en el barrio Evaristo Sourdis, cuando le hizo la macabra propuesta.

“Mi tío me llamó para que hiciera eso. Mi tío estaba tomando en la terraza, (y me dijo) te voy a dar 500 mil pesos para que matara a la niña, me dijo que la ahogara, que le diera un puntazo y la tirara en el jagüey…. yo llame a la niña, tomé un cuchillo y a la niña le pegué un puntazo en el cuello, y metí a la niña en un canasto que tape con ropa, en eso llego Nelson y me llevó en taxi hasta las Malvinas”.

Con cada detalle que se va conociendo sobre el homicidio de la niña María José Ortega, de 6 años, el dolor aumenta en Barranquilla.

La pequeña fue raptada el sábado pasado y el cadáver lo hallaron al mediodía del domingo 19 de mayo.

Por el caso están detenidos un adolescente de 16 años, Randy; y su tío Gimmy José Chapman Peñaloza.

Y agregó: “Saqué a la niña, me metí a un jagüey y la ahogué, ella me decía: ‘Randy no, Randy no’. Después de que maté a la niña no hablé con mi tío porque él estaba dormido.

Sobre las razones por las que Gimmy Chapman habría ordenado la muerte de la pequeña María José, Randy sostuvo: “Mi tío le prestó una plata a la abuela de la niña (150 mil pesos) y discutían bastante, cuando yo maté a la niña la casa estaba sola”.

El referido medio periodístico agrega que según la Fiscalía, la investigación por la desaparición de la niña inició a tempranas horas del domingo cuando a la central de Policía llegó el reporte que había sido hallado flotando en un arroyo un cuerpo sin vida.

“Un ciudadano indicó que había una muñeca flotante, le tiraron piedras porque pensaron que era una muñeca pero al golpearla con la piedra vieron que se trataba de un cuerpo humano con una herida a la altura de su cuello”.

Este miércoles 22 de mayo se conoció que Randy, el menor de 16 años que confesó ser la persona que asesinó a la pequeña María José recibió una medida de internamiento preventivo en un centro de reeducación del departamento de Bolívar.

El adolescente que declaró a las autoridades que por orden de su tío asesinó a la menor, de ser encontrado responsable por un juez deberá cumplir cinco años de internamiento preventivo, es decir que a los 21 años recuperaría su libertad.

La madre de la víctima, Leyda Ballestas, negó que su familia tuviera deuda con Chapman Peñaloza.

Al portal diariolalibertad.com, Viviana Altamar, esposa de Chapman Peñaloza, dijo que este “es inocente, es inocente”. Además manifestó que ‘Randy’ acusó a su pareja por disgustos personales. “Él lo regañaba, no le gustaba que lo corrigiera ni que le llamaran la atención por sus actos”, aseguró.

El Heraldo y otros medios del vecino reseñaron ampliamente el funeral y sepelio de la infante. En las imágenes queda constancia del dolor y rechazo que ha causado este asesinato.

