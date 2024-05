Colombia es finalista del Festival de Cine Santiago Wild 2024 con tres producciones audiovisuales.

El Festival de Cine Santiago Wild constituye una de las plataformas más importantes de documentales sobre naturaleza y medio ambiente en América Latina.

Del 9 al 23 de mayo se puede asistir al festival en línea -de manera gratuita- a través de https://santiagowild.com/.

Bogotá, mayo de 2024 – El Festival de Cine Santiago Wild, evento pionero en América Latina y organizado anualmente por Ladera Sur, un medio chileno dedicado a explorar temas de naturaleza, conservación, medio ambiente y ciencia regresa con su 4ª edición. Del 9 al 23 de mayo, podrás disfrutar de los 26 trabajos finalistas de la edición 2024 así como otros documentales especiales -de forma gratuita- mediante registro en el sitio web https://santiagowild.com. Además de esta opción virtual, también habrá una serie de estrenos presenciales en Santiago de Chile, la sede del festival.

«Nuestra misión es consolidar el Festival Santiago Wild como un referente internacional en conciencia ambiental. Buscamos difundir contenido relevante sobre medio ambiente para generar conciencia, potenciar talentos latinoamericanos y destacar historias locales», declara Martín del Río, fundador y CEO de Ladera Sur, y organizador del evento.

En la presente edición del festival están nominados en la categoría de Nuevas voces latinoamericanas dos cortometrajes y un micro-documental por parte de Colombia:

• Páramos: La siembra del agua, (25 min) 2023

Directores: Fernanda Pineda, Hanz Rippe

Este cortometraje es un documental que revela cómo la acción humana está deteriorando el ecosistema de los Páramos, a través de las historias de campesinos e indígenas.

• Boca Chica, (13:30 min), 2023

Directores: Samuel Díaz Fernández y Ái Vuong

El acceso sin restricciones a las playas es un derecho público en Texas. Pero en la poco conocida, mágica e indómita franja de playa llamada Boca Chica, ese derecho se ve restringido cuando el puerto espacial SpaceX se retira de la zona. Boca Chica desvela la fascinante belleza de este frágil litoral y la lucha por el libre acceso de sus visitantes de toda la vida, cuyos recuerdos y espiritualidad están profundamente arraigados entre las arenosas orillas.

• Trabajo invisible, (5 min), 2023

Directora Yuliana Durán

Más de 25 mil personas en Bogotá practican el reciclaje, el 42% de ellas son mujeres cabeza de familia. Este micro-documental es un viaje épico a través del debut de la venezolana Yuliana Durán, una directora apasionada y sensible, hace visible una labor que por muchos años ha sido invisible, nos da una poderosa expresión visual de esta actividad humana, adentrándonos en una herencia prácticamente religiosa y familiar. En un breve recorrido por la localidad de Bosa, barrio Los Comuneros, Mayerli nos cuenta como el reciclaje ha estado en su vida desde que tiene conciencia, sus triunfos a través de esta actividad y como salvan nuestro planeta desde lugares marginados e invisibles.

Respaldado por el reconocido Festival Internacional de Cine Jackson Wild (con sede en Jackson Hole, Wyoming, EE. UU.), el National Geographic Society y Explora el Festival Santiago Wild se inició en Chile para reconocer las producciones cinematográficas latinoamericanas relacionadas con la vida salvaje, el medio ambiente y las comunidades involucradas.

Los ganadores del Festival de Cine Santiago Wild 2024 serán anunciados el próximo 16 de mayo.

