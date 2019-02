Duque: “Donald Trump comparte el mismo objetivo de liberar a Venezuela”

Iván Duque, presidente de Colombia, indicó que comparte el objetivo de liberar a Venezuela de la dictadura con su homólogo estadounidense Donald Trump.

El mandatario colombiano advirtió a Nicolás Maduro que bloquear el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela será considerado un “crimen contra la humanidad”.

“Creo que tenemos que darle un mensaje muy fuerte a la dictadura. Obstruir el acceso de ayuda humanitaria es un crimen contra la humanidad”, afirmó Duque en declaraciones a la prensa luego de finalizar la reunión con Trump.

El Jefe de Estado colombiano también calificó la reunión como “muy importante” debido a que sirvió para reiterar el compromiso de su gobierno con los hermanos venezolanos que han huido de la dictadura y se han refugiado en su país.

