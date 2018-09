Ecuador: 12 muertos y 23 heridos en séptimo accidente de bus en 37 días

Doce personas murieron y al menos 23 sufrieron heridas el martes al accidentarse un autobús en Ecuador, informaron autoridades, en lo que constituye el séptimo siniestro del tipo en los últimos 37 días en el país andino, con un saldo total de 63 fallecidos.

El balance de “12 personas fallecidas” fue reportado en Twitter por Rosa López, gobernadora de la provincia costera de El Oro, en suroeste del país y limítrofe con Perú.

La Fiscalía confirmó en un comunicado que “fallecieron 12 personas y 23 quedaron heridas” en el accidente producido en la carretera entre las localidades de Loja y Balsas, ésta última en El Oro.

La oficina de la fiscalía en El Oro investiga las causas del siniestro del bus de la cooperativa Nambija. El vehículo habría perdido pista para estrellarse, volcarse y caer a un abismo de unos 110 metros de profundidad, según el ente acusador.

El accidente se registró en la madrugada del martes, pero las autoridades demoraron en suministrar información debido a lo “delicado de la situación”, indicó a la AFP una fuente del Servicio Integrado de Seguridad ECU911.

López dijo por Twitter que entidades de socorro y salvamento actuaron de manera coordinada para atender a las víctimas y expresó su solidaridad con las familias de los fallecidos (tres mujeres y nueve hombres), así como el “compromiso con los heridos para salvar sus vidas”.

“Los heridos son atendidos en toda la provincia”, apuntó.

– Seguidilla mortal –

Desde el 12 de agosto pasado se han registrado siete accidentes de autobús en Ecuador, con un saldo de 63 muertos y 175 heridos.

Ese día, un vehículo de pasajeros que trasladaba a hinchas del popular equipo de fútbol Barcelona se siniestró en el sur del país, provocando 12 muertos y 30 heridos.

El 14 de agosto, un ómnibus de matrícula colombiana con 40 ocupantes se accidentó en las afueras de Quito, con saldo de 23 muertos -la mayoría colombianos y entre ellos varios venezolanos-.

En tanto, a inicios de septiembre cerca de la andina ciudad de Cuenca (sur) un autobús volcó dejando 11 muertos y 37 heridos, mientras que en otros dos percances solo hubo lesionados.

En el penúltimo percance de esta oleada de siniestros de autobuses, cinco pasajeros murieron y 23 sufrieron heridas al volcarse un bus en el centro andino del país el sábado pasado.

En Ecuador un 96% de los siniestros que ocurren en carreteras están ligados al factor humano, principalmente a la impericia del conductor, según Justicia Vial.

El ente estima que a diario mueren 13 personas por accidentes viales en territorio ecuatoriano, aunque la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) dice que son seis.

Ecuador: 12 muertos y 23 heridos en séptimo accidente de bus en 37 días was last modified: by

Loading...

Ecuador: 12 muertos y 23 heridos en séptimo accidente de bus en 37 días

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):