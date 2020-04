Guayaquil, Ecuador: Autoridades entregarán «féretros» de cartón ante la avalancha de muertos por COVID-19

El municipio de Guayaquil, la ciudad de Ecuador más afectada por el Covid-19, anunció este sábado la entrega de más de mil féretros de cartón corrugado, para que las personas que fallecieron por esa enfermedad puedan ser sepultadas con dignidad.

«Agradecemos a la Asociación de Cartoneros por su aporte con las primeras 200 de 2.000 cajas mortuorias de cartón prensado», señaló el Municipio en su cuenta de Twitter.

Y apuntó que los féretros «serán de gran ayuda para brindar una digna sepultura a las personas fallecidas durante esta emergencia sanitaria». En un comunicado, el Ayuntamiento señaló que se trata de un aporte solidario con las familias que perdieron un ser querido durante la pandemia del Covid-19.

Los féretros se distribuirán en los dos principales cementerios de la ciudad, Jardines de la Esperanza y Parques de la Paz y, de ser necesario, «se entregarán a también a Criminalística de la Policía Nacional», indica en el escrito.

La Policía Nacional está encargada de recoger los cuerpos de las personas que fallecen en sus domicilios.

Además de los mencionados féretros, la Fundación Terminal Terrestre gestionó la entrega de otros 150 ataúdes, que también donaron hoy a la Municipalidad.

Hasta el momento, según informó la Alcaldía de Guayaquil, los féretros se encuentran almacenados en la terminal de autobuses hasta que puedan ser repartidos durante la semana.

En los últimos días, familiares de fallecidos han señalado que se ha vuelto todo un calvario conseguir ataúdes de madera en las funerarias de la ciudad, que acumula 1.648 de los 3.465 casos confirmados de coronavirus en Ecuador.

En la provincia del Guayas, cuya capital es Guayaquil, han ocurrido 122 de las 172 muertes por coronavirus registradas en Ecuador, según los datos del Ministerio de Salud Pública.

F.AGENCIAS

