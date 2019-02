EN CIFRAS: El masivo éxodo de Venezolanos que huyen de la crisis humanitaria

La llegada del presidente fallecido Hugo Chávez arriba este sábado a su aniversario 20 con al menos una décima parte de la población venezolana en otros países, un indicador que se cuenta por millones y que ha estado alentado por problemas sin resolver como la inseguridad y, en mayor medida, la crisis económica.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) cifró en 3.000.000 millones el tamaño de la diáspora venezolana compuesta por emigrantes y refugiados, principalmente alojados en Colombia y otros países de Latinoamérica en el año 2018.

Francisco Sucre, presidente de la comisión de Política Exterior del Parlamento venezolano, indicó que es un éxodo forzoso, por ello que estima en 5,2 millones el total de personas que decidieron abandonar el país desde que Hugo Chávez se hizo con el poder el 2 de febrero de 1999 y puso en marcha su soñada revolución bolivariana.

De acuerdo con los datos que maneja la instancia parlamentaria, 70 % de la diáspora huyó en los últimos seis años tiempo en que el país entró en su peor crisis económica.

“Cuando comenzó esa deriva hacia el comunismo, Venezuela pasó de ser un país esencialmente receptor de migrantes, a un país exportador, sobre todo de jóvenes”, rememora Sucre en alusión a los gobiernos de Chávez y Maduro.

Luego, al inicio de esta década, se registró la oleada de la clase media que incluyó a personas con títulos universitarios que partieron “buscando futuro porque las condiciones se deslizaron hacia un país que no garantizaba futuro a nadie”.



Por último y ante el agravamiento exponencial de la crisis económica se produjo la “migración de toda la población”, especialmente jóvenes y pobres que han apostado por encontrar cualquier forma de sustento en el exterior que les permita incluso ayudar a sus familiares en Venezuela.

El diputado aseguró que en promedio 800.000 venezolanos salen del país cada año y las estimaciones que maneja el Parlamento proyectan que para finales del año 2019 llegará a 8,3 millones el tamaño de la diáspora venezolana de no solucionarse los problemas del país.

En cuanto a las características de los emigrantes subrayó que la gran mayoría tiene edades que oscilan entre 18 y los 35 años, lo que, consideró, traerá consecuencias “muy graves” para el país como la deficiencia de profesionales y el aumento del gasto de la seguridad social.

Al hablar de las causas de este fenómeno, Sucre ve la respuesta en una economía que se ha contraído más de 50 % en los últimos 5 años y en una inflación que cerró el año pasado en casi 2 millones por ciento.

Estos números son negados por el chavismo que, con todo, activó el año pasado un plan de retorno para venezolanos que, son supuestas víctimas de xenofobia en otros países o se fueron “engañados” por los medios de comunicación y dirigentes opositores.

