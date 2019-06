LEOPOLDO PARADA «CAMPEÓN NACIONAL MEN’S PHYSIQUE 2019»

Este fin de semana el Periodista, Productor, Reportero y ahora Atleta Venezolano Leopoldo Parada se convirtió en el nuevo Campeón Nacional en la categoría Men’s physique 2019 de la FVFC (Federación Venezolana de Físico Culturismo)

En una competencia que se llevó a cabo en las instalaciones del Teatro INCRE del Paraíso, cientos de atletas de todo el país se dieron cita para obtener el título en las diferentes categorías que premia a los cuerpos más Fitness del país.

Luego de meses de preparación que compartió a través de sus redes sociales el también productor del programa “sábado en la noche” se presentó por primera vez en la competencia de la mano de su preparador físico, Yorbin Granados. Sorprendiendo no solo a los jueces por su impecable puesta en escena, sino a todos los presentes que quedaron impresionados por su porte y definida anatomía.

“Este esfuerzo y dedicación ha valido la pena y ha dado sus frutos. Fueron dos días de intensa competencia, aún no he asimilado que soy el campeón nacional” dijo Parada.

El Periodista arrasó en la jornada de premiación convirtiéndose en el ganador absoluto de su categoría:

Campeón Men’s Physique Novatos 2019

Overall Men’s Physique Novatos 2019

Campeón Nacional Men’s Physique 2019

Overall Nacional Men’s Physique 2019.

Luego de las victorias que obtuvo Parada este fin de semana, se tomará unos días de descanso para posteriormente retomar sus actividades. Además, dejó abierta la posibilidad de seguir preparándose para futuras competencias en el mundo Fitness de igual en eventos internacionales donde pueda representar el tricolor nacional.

Nota de prensa : Joseph Herrera V.P. Sport Magazine.

