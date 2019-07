“Te amo” de César revivirá la balada

El cantante chileno busca con este tema, producido y escrito por Javier Galindez, rescatar ese mercado musical cargado de letras de amor que ha sido invadido por el género urbano

Caracas, julio 2019.- Con el pasar del tiempo se ha visto como, poco a poco, el género urbano se ha adueñado del gusto musical en todo el mundo. Sin embargo, aunque cada vez más exponentes se van por esa movida más comercial, hay algunos que siguen apostando al amor y el romanticismo, logrando a la perfección conjugar lo mejor de ambos sonidos.

Es aquí donde entra a la palestra César, un cantante chileno que viene a conquistar el mercado con una balada romántica, fusionada con algunos sonidos urbanos, titulada “Te amo”. “Es un sonido nuevo que intenta buscar una identidad propia dentro de la música de habla hispana, combinando sonidos modernos y actuales pero sin perder la esencia del romanticismo. Nuestra intención fue incluir sonidos actuales y un tanto urbanos a nuestras composiciones”, comenta el intérprete.

Es que, en medio de tanta revolución y evolución musical, hay sonidos que se han quedado solo en el gusto del público. Sin embargo, César busca rescatar el género con “Te amo”. “Mi productor, Javier Galindez, y yo estamos convencidos que en este momento es súper necesario rescatar esa época en la cual se contaban historias de amor a través de una canción. Más allá de hacer algo comercial, se trata de llegar al corazón del público, hacer canciones con las cuales la gente se identifique plenamente”, explica.

El tema fue escrito y producido por Javier Galindez y mezclado y masterizado por el ganador de dos Grammy Latinos, Jean Sánchez. Ambos lograron un sonido perfecto, que seguramente conquistará a los amantes de la buena música. “Espero llegar con mi música a los corazones del público”, dice César.

El cantante, chileno de nacimiento, pero radicado en Nueva York hace 20 años, espera poder visitar Venezuela próximamente y demostrar su talento ante el público nacional. “Venezuela es parada obligada, prioridad para mí. Sería un sueño hecho realidad ya que es uno de los países que ha abierto las puertas incondicionalmente a mi carrera musical”, asevera. De igual manera, está sonando fuertemente en Chile con “Te amo”, por lo que también estará pisando su tierra más adelante.

