Un avión militar C-17 salió de EEUU cargado con ayuda humanitaria hacia la frontera de Colombia con Venezuela.

EEUU.- El primero de tres aviones militares de Estados Unidos partió la mañana de este sábado con toneladas de ayuda humanitaria a la frontera de Venezuela con Colombia, desde la base de la Fuerza Aérea de Homestead, en Florida.

La ayuda se suma a las presiones de la oposición venezolana y varios países para que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, renuncie al poder.

Se trata del primer envío de ayuda a Venezuela en aviones de carga C-17. Transportan cajas selladas con el rótulo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).

El cargamento total, de 180 toneladas métricas de asistencia, se dirige a la ciudad fronteriza colombiana de Cúcuta, donde ya existe un centro de acopio que almacena toneladas de cajas de suministros de emergencia selladas con la bandera estadounidense a la espera de ser entregadas en Venezuela.

Las cajas contienen suministros de higiene y asistencia para unas 25 mil personas, así como pequeños paquetes de galletas energéticas y proteicas para alimentar a unos 3.500 niños desnutridos, dijo el gobierno estadounidense.

